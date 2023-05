In einem ungewöhnlichen Schritt hat der EU-Rechnungshof besseren Tierschutz angemahnt. In Europa gebe es zu viele unnötige Transporte lebender Tiere. Ina Müller-Arnke von „Vier Pfoten“ sagt, was sich ändern müsste.

Es ist eine schier unfassbare Zahl – und sie stammt nicht von Tierschützern, sondern vom EU-Rechnungshof: Rund 1,6 Milliarden lebende Tiere werden jedes Jahr zwischen EU-Mitgliedstaaten sowie in oder aus Drittländern transportiert. Warum ist das so?

Die Zahl ist wirklich unglaublich – zumal nicht die Tiere miteingerechnet sind, die jeweils innerhalb der Mitgliedstaaten transportiert werden. Grund ist die Hochspezialisierung der Tierindustrie. In der Brüterei schlüpfen beispielsweise Küken. Diese Küken kommen dann als Eintagsküken auf den Mastbetrieb. Der mästet die Tiere, und danach werden sie noch mal zum Schlachthof transportiert. Die Schweinebranche ist noch viel spezialisierter. Vor allem die Schlachttransporte sind relativ lang, weil die Tiere nicht zum nächsten Schlachthof gebracht werden. Legehennen werden beispielsweise von Deutschland oft nach Polen gefahren, damit dort die Kapazitäten besser ausgelastet werden können oder weil die Schlachtung billiger ist.

Im Lauf seines Lebens kann ein Tier also mehrmals quer durch Europa gefahren werden, weil immer größere Betriebe immer speziellere Produktionsschritte durchführen?

Ja, das ist Standard. Was auch oft vorkommt: dass Tiere innerhalb eines Landes unnötig lange unterwegs sind. Es lässt sich belegen, dass Geflügel aus einem Bundesland zum Schlachten in ein weit entferntes gefahren wurde, obwohl auf dem Weg Betriebe gewesen wären, die die Tiere hätten schlachten können. Dabei geht es nur noch um Ökonomie und nicht mehr um den Tierschutz. Wir haben zwar Tierschutzvorschriften, doch die werden oftmals überhaupt nicht eingehalten.

Diese Transporte innerhalb eines EU-Landes werden zahlenmäßig nicht erfasst. Gibt es eine Vorstellung davon, wie viele bei uns in Deutschland stattfinden?

Wir haben versucht, an Zahlen zu kommen. Aber es gibt keine belastbaren. Theoretisch könnte man auf die Anzahl der Schlachtungen schauen. Doch auch dann weiß man nicht, woher die Tiere kamen.

Was bedeuten die meist sehr langen Transporte für die Tiere?

In hohem Maße Leid. Die Tiere leiden extrem unter dem Stress. Die meisten Tiere kommen nie aus ihren Betonställen raus, sehen nie das Tageslicht. Dann werden sie auf einen Lkw getrieben. Rinder werden bei langen Fahrten beispielsweise doppelstöckig transportiert, Geflügel wird in Kisten gepackt und mehrere Tage auf riesigen Lkw transportiert. Bei Transporten ins außereuropäische Ausland befinden sich die Tiere teilweise wochenlang dicht gedrängt auf Lastern oder Schiffen. Deutschland exportiert zum Beispiel tragende Rinder in Länder wie Ägypten. Die werden nach dem Lkw-Transport über steile Rampen auf Schiffe getrieben. In diesen sogenannten Drittländern gibt es gar keine Tierschutzkontrollen mehr. Tiere werden dort geprügelt, ohne Betäubung qualvoll geschlachtet. Augen werden ausgestochen, Beinsehnen durchtrennt. Ihr Todeskampf dauert teils bis zu einer halben Stunde. Und trotz allem gibt es immer noch kein Exportverbot in außereuropäische Länder. Andere Länder sind da weiter. Gerade hat ein brasilianisches Gericht die Ausfuhr von lebenden Rindern aus allen Häfen des Landes untersagt. Aus unserer Sicht ist das ein Meilenstein im Kampf gegen Lebendtierexporte.

Sie sehen gerade Transporte lebender Tiere in Drittstaaten sehr kritisch.

Genau. Hier fordern wir ein generelles Verbot. Es gibt inzwischen drei Rechtsgutachten, die sagen, dass ein bundesweites Verbot dieser Drittlandexporte rechtlich möglich wäre und nicht gegen EU-Handelsrecht verstoßen würde. Aber die Bundesregierung geht da nicht ran.

Warum tut sich Deutschland damit so schwer?

Die Bundesregierung hat wahrscheinlich Angst vor Klagen der Industrie und befürchtet, dass ein Verbot vor Gericht keinen Bestand haben würde. Angesichts der Gutachten ist es allerdings schon komisch, dass sie es nicht zumindest versucht.

Der EU-Rechnungshof ist der Ansicht, dass die unterschiedlich strenge Umsetzung der EU-Standards das Leid durch Tiertransporte sogar begünstigt. So wählen Spediteure offenbar bewusst längere Strecken, um Länder mit einer strikteren Umsetzung der Vorschriften zu umfahren. Haben Sie Beispiele?

Tierärzte, die Transporte gründlich kontrolliert haben, berichten, dass sie beobachtet haben, dass die Routen danach anders geplant wurden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass man strengere Kontrollen umfahren kann. Dass gilt auch für Drittlandexporte, die zumindest in einzelnen Bundesländern nicht mehr genehmigt werden. Dafür werden etwa Tiere aus Bayern als Inlandstransport nach Aurich in Niedersachsen gebracht. Denn dort werden noch Ausfuhren in Drittländer abgefertigt. Das hat zur Folge, dass die Tiere noch viel länger unterwegs sind.

Das alles ist möglich, weil beispielsweise weniger als 1 Prozent des Preises von in Deutschland verkauften Geflügelbrustfilets auf die Transportkosten entfallen. Eines Ihrer zentralen Anliegen bei der derzeit anstehenden Überarbeitung der EU-Tierschutztransportverordnung ist es deshalb, das Leid der Tiere in die Transportkosten einzupreisen. Wie stellen Sie sich das vor?

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Tierleid umso höher ist, je länger ein Transport dauert. Das steht auch in der aktuellen EU-Tiertransportverordnung. Dieses Leid muss sich in den Kosten widerspiegeln; dann würden lange Transporte sehr viel teurer als kurze. Wenn man etwa eine Tierleidabgabe erheben würde, die sprunghaft ansteigt, je länger der Transport dauert, dann würden lange Transporte wirtschaftlich unattraktiv. Das hat so ähnlich auch der Europäische Rechnungshof vorgeschlagen – wobei er die genaue Ausgestaltung offengelassen hat. Wenn etwa der Transport von Fleisch statt lebender Tiere ökonomisch lukrativer würde, dann würde die Anzahl der Lebendtiertransporte dramatisch zurückgehen.

Warum ist das der Fleischtransport nicht längst?

Fleisch und auch Zuchtsamen werden natürlich schon transportiert. Aber es gibt immer noch einen gewissen Prozentsatz an Transporten lebender Tiere. Weil etwa manche Abnehmerländer das zum angeblichen Aufbau einer Zuchtpopulation nachfragen. Andererseits wird von der Industrie gesagt, dass der Transport von Fleisch teurer sei, weil die Kühlkette eingehalten werden müsse. Da aber Fleisch ohnehin schon in fast jedes Land exportiert wird, ist das Argument nicht überzeugend.

Sie sind angesichts der Reform der EU-Verordnung grundsätzlich für kürzere maximale Transportzeiten. Was schlagen Sie vor?

Wir fordern, dass Jungtiere wie Kälber oder Lämmer, die noch auf Milch angewiesen sind, gar nicht mehr transportiert werden dürfen. Außerdem fordern wir ein Verbot sämtlicher Drittlandexporte und Schiffstransporte lebender Tiere. Wir fordern ein Verbot von Langstreckentransporten über acht Stunden in der EU; für Kaninchen und Geflügel, die in Transportkisten sitzen müssen, wollen wir eine maximale Transportzeit von vier Stunden erreichen. Außerdem sollte es keine Transporte bei extremer Hitze über 25 Grad Celsius und extremer Kälte unter 5 Grad geben.

Welche Rolle spielen die Verbraucher?

Der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung ist sehr in unserem Sinne. Wir empfehlen die 3R-Strategie: Reduce, Refine, Replace – tierische Produkte reduzieren, tierfreundlich hergestellte Produkte auswählen, tierische Produkte durch pflanzliche Alternativen ersetzen. Leider ist der Begriff Tierwohl nicht geschützt. Wir verstehen darunter etwas anderes als die Industrie, die den Begriff als Feigenblatt benutzt. Viele Verbraucher wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Tierwohl fängt unserer Meinung nach da an, wo jedes Tier Auslauf im Freien hat, wo es so viel Platz hat, dass es all seine natürlichen Verhaltensweisen ausleben kann. Daraus resultiert auch, dass wir eine drastische Reduktion der Anzahl der Tiere in der Landwirtschaft brauchen, weil sonst keine artgerechte Haltung möglich ist.

Bei welcher Haltungsform kann man denn Ihrer Ansicht nach von Tierwohl sprechen?

Bei dem Standard, der vom Lebensmitteleinzelhandel ins Leben gerufen wurde, würden wir ab Stufe 4 von 4 von Tierwohl sprechen. Bei der von der Bundesregierung geplanten Haltungskennzeichnung empfehlen wir nur die Stufen 4 und 5. Dass Verbesserungen beim Tierschutz möglich sind, sieht man bei den Eiern. Eier aus Käfighaltung wurden von den Supermärkten ausgelistet. Ähnlich könnte es bei Fleisch- und Milchprodukten laufen. Wobei wichtig wäre, dass es eine umfassende Haltungskennzeichnung für alle tierischen Produkte gibt – also auch in Gaststätten oder Kantinen. So dass jeder immer sehen kann, wie das Tier gelebt hat.

Zur Person

Ina Müller-Arnke ist Agraringenieurin mit dem Schwerpunkt ökologische Landwirtschaft und artgemäße Tierhaltung. Bei der global agierenden Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ ist sie Expertin für das Thema „Tiere in der Landwirtschaft“ und unter anderem Ansprechpartnerin für die Tierschutzgesetzgebung in Deutschland und der Europäischen Union.