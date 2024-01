GDL-Chef Claus Weselsky lässt sich bei seinen Arbeitskämpfen vom Dreißigjährigen Krieg inspirieren. Das kann vielleicht seine Gleichgültigkeit gegenüber den Leidtragenden seiner immer brutaleren Streiks erklären.

Sechs Tage soll der aktuelle Streik der Lokführergewerkschaft GDL dauern. In der Pfalz gibt es bisher auf den am stärksten frequentierten Strecken ein Zugangebot, das zwar nur einen Bruchteil des Regelfahrplans ausmacht, aber für viele, die auf die Bahn angewiesen sind, trotzdem großen Wert hat. Dafür gebührt den Eisenbahnern, die unter massiv erschwerten Bedingungen den Betrieb aufrecht erhalten, Dank. Aber auf manchen Strecken fahren auch gar keine Züge.

Bei vielen betroffenen Bahnkunden wächst die Wut auf GDL-Chef Claus Weselsky, insbesondere wohl bei denen, die deutlich schlechter bezahlt werden als Lokführer. Der „Süddeutschen Zeitung“ hat Weselsky gesagt, dass er sich für seine Arbeitskämpfe von Büchern über Kriegskunst inspirieren lässt, zum Beispiel über den Dreißigjährigen Krieg. Das lässt tief blicken. In wohl keinem anderen Konflikt der deutschen Geschichte hat die eigentlich unbeteiligte Zivilbevölkerung so entsetzlich gelitten wie in dem Krieg von 1618 bis 1648, an dessen Ende weite Teile des Landes verwüstet und entvölkert waren. Wer sich von der „Kunst“ gerade dieses Kriegs inspirieren lässt, lernt eines mit Sicherheit nicht: Rücksicht auf eigentlich Unbeteiligte zu nehmen, die bei dem Konflikt unter die Räder kommen. Das passt zu der Gleichgültigkeit Weselskys gegenüber den Leidtragenden seiner immer längeren Streiks und dem Schaden, den er damit anrichtet. Zu diesem von Kriegslogik geprägten Verhalten gehört auch, dass Weselsky sich bei der Deutschen Bahn (DB) gar nicht lange mit Tarifverhandlungen aufgehalten hat, sondern praktisch ohne echte Verhandlungen gleich auf den Streik zugesteuert ist.

Knackpunkt Fahrdienstleiter

Dabei spricht einiges für die Vermutung von Brancheninsidern, dass der eigentliche Knackpunkt bei der DB gar nicht so sehr die von Weselsky ins Schaufenster gestellte Arbeitszeitverkürzung ist, bei der immerhin Kompromisse möglich sind, sondern sein Anspruch, Tarifverträge auch für Fahrdienstleiter abzuschließen, obwohl allenfalls eine kleine Minderheit von ihnen der GDL angehört. Mit streikenden Fahrdienstleitern lässt sich noch viel mehr Schaden anrichten als mit streikenden Lokführern. Letztlich geht es hier wieder um Weselskys Machtkampf mit der größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG.

Weniger Eisenbahner, mehr Lkw-Fahrer

Zu den Leidtragenden von GDL-Streiks gehören neben Millionen von Bahnfahrern auch Umwelt und Schienenverkehr. Die Hände reiben können sich dessen Konkurrenten. Weselsky wurde vom Autovermieter Sixt auf Werbeplakaten als Mitarbeiter des Monats gefeiert und der GDL-Chef scheint sogar stolz darauf zu sein, dass ein Fernbus auf seinen Namen getauft wurde, weil Fernbusunternehmen von Weselskys Streiks besonders profitieren.

Dagegen hat sich die Schienengüterverkehrssparte DB Cargo von dem Schaden, den Weselsky mit seinem schier endlosen Tarifkonflikt in den Jahren 2014/15 angerichtet hat, nie mehr richtig erholt. Gerade der Einzelwagenverkehr, der in einer betriebswirtschaftlich kritischen Situation ist, aber eigentlich dringend gebraucht wird, um Straßen und Umwelt von Lkw-Verkehr zu entlasten, läuft Gefahr, durch die Streiks Kunden zu verlieren, die sich nur schwer zurückgewinnen lassen. Auf jeden Fall dürfte Weselsky mit seinen Streiks dafür sorgen, dass deswegen künftig weniger Eisenbahner gebraucht werden und dafür mehr Lkw-Fahrer. Die werden meist deutlich schlechter bezahlt als Lokführer. Ein toller Erfolg für die Gewerkschaftsbewegung.