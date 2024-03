Der nächste Streik bei der Bahn hat begonnen. Los ging es am Abend im Güterverkehr. Fahrgäste sind erst später betroffen.

Berlin (dpa) - Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn hat am Mittwochabend im Güterverkehr des Konzerns begonnen. «In den ersten Bereichen der DB Cargo ist der Streik angelaufen», sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der Ausstand soll am Freitag um 5.00 Uhr morgens enden. Es ist der fünfte Arbeitskampf der GDL im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn. Am Donnerstagmorgen soll er auf den Personenverkehr ausgeweitet werden.

Mit dem jeweils 35-stündigen Streik will die Gewerkschaft nach Angaben ihres Vorsitzenden Claus Weselsky erneut auf die Kernforderung nach einer 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich aufmerksam machen.

Es ist bereits der fünfte Ausstand in dem seit November laufenden Tarifstreit. Die Bahn rechnet bundesweit mit starken Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Weitere Streiks will die Gewerkschaft GDL nicht wie bisher mit rund zwei Tagen Vorlauf ankündigen.