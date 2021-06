In Rheinland-Pfalz schauen fast 70 Prozent der Menschen Filme und Serien im Netz.

Streaming-Dienste gehören zu den großen Profiteuren der Corona-Krise. Allein bei Netflix kamen im vergangenen Jahr 37 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer dazu. Auch in Deutschland boomen die Online-Videodienste und Mediatheken: Über alle Bundesländer hinweg haben 2020 mehr als die Hälfte der Einwohner Videostreaming genutzt, wie aus einer Umfrage des Kompetenzzentrums Öffentliche IT hervorgeht. In Rheinland-Pfalz gaben 68,9 Prozent der Einwohner an, Filme, Serien oder Videos übers Internet anzuschauen. Besonders beliebt ist Videostreaming in Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. In den ostdeutschen Bundesländern sowie im Saarland liegt der Anteil hingegen nur bei rund 60 Prozent.