Wer erbt, bekommt es schnell mit dem Finanzamt zu tun. Und zwar nicht allein wegen fälliger Erbschaftssteuer. Der Tod setzt auch keinen Schlusspunkt unter offene Steuersachen. Was in der Regel heißt: Die letzte Steuererklärung für den Toten bleibt an den Erben hängen. Mal gibt es Geld zurück, oft drohen happige Nachzahlungen und viel Ärger.

„Angehörige fallen meist aus allen Wolken, wenn sie erfahren, dass sie auch die steuerlichen Pflichten erben“, sagt Sigurd Warschkow, Leiter der Lohnsteuerhilfe für