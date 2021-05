Die Zeit wird knapp: Wer seine Steuererklärung für 2019 nicht bis zum 31. Juli beim Finanzamt hat, muss mit Ärger rechnen – und mit Kosten. Viele wissen noch nicht, dass die Behörde ein hohes Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro festsetzen kann.

Welche Sanktionen sind möglich?

Seit 2019 drohen verschärfte Sanktionen bei nicht fristgerechter Abgabe der Steuererklärung, die neben dem Zwangsgeld auch einen Verspätungszuschlag und eine Steuerschätzung umfassen. Auf die neuen Regelungen macht die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) in Neustadt aufmerksam.

Für wen gilt die Frist?

Der Termin 31. Juli ist bindend für Steuerzahler, die zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind und diese selbst erstellen. Nach den Erfahrungen der VLH verlängern die Finanzbehörden die Frist, anders als früher, nur noch in Ausnahmefällen, nämlich wenn der Steuerpflichtige ohne eigenes Verschulden die Abgabe versäumt. „Ist das der Fall, muss das Finanzamt unbedingt schriftlich um eine Fristverlängerung gebeten werden“, so der Lohnsteuerhilfeverein.

Was bedeutet der Verspätungszuschlag?

Grundsätzlich entscheidet jetzt nicht mehr der einzelne Finanzbeamte darüber, wann der Zuschlag auf die Steuer zu zahlen ist. „Vielmehr ist der Prozess automatisiert“, betont die VLH. Demnach müsse jeder einen Verspätungszuschlag zahlen, der seine Steuererklärung nicht innerhalb von 14 Monaten nach Ablauf des Besteuerungszeitraums abgibt. Wer also seine Steuererklärung für 2018 erst im März 2020 oder danach abgibt, erhält automatisch einen Verspätungszuschlag. Aber: Im Herbst versende das Finanzamt Briefe an zahlreiche Steuerzahler, die die Frist nicht eingehalten hätten, schreibt der Verein Lohnsteuerhilfe für Arbeitnehmer in Gelsenkirchen. Die von vielen so genannte „Mahnung“ könne die Frist von 14 Monaten verkürzen, heißt es da. Üblicherweise enthält diese Aufforderung, nunmehr eine Steuererklärung einzureichen, eine neue Frist. Wer die tatenlos verstreichen lässt, muss mit dem automatischen Verspätungszuschlag rechnen.

Was kostet mich das?

Die Höhe des Zuschlags ist seit 2019 gesetzlich bestimmt und beläuft sich auf 0,25 Prozent der zu zahlenden Steuer, mindestens aber auf 25 Euro – pro Monat Verspätung.

Wie ist das mit dem Zwangsgeld?

Nach den Erfahrungen der VLH beläuft sich die Strafzahlung auf in der Regel zwischen 100 und 500 Euro, das Finanzamt könne aber auch ein Zwangsgeld von bis zu 25.000 Euro festsetzen. In der Regel erhalte der Abgabepflichtige zunächst eine Zwangsgeldandrohung per Post.

Und wenn ich nicht reagiere?

Bei Nichtabgabe der Steuererklärung kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlage selbst schätzen. Das geht „eher zu Ungunsten des Steuerpflichtigen“ aus, so die VLH. Die Steuer liegt dann also höher als nötig.