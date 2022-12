Die Aktienanleger haben sich am Dienstag vor Inflationszahlen aus den USA vorsichtig aus der Deckung gewagt. Gegen Mittag stieg der Leitindex Dax um 0,73 Prozent auf 14.411,66 Punkte. Der MDax brachte es zuletzt auf ein Plus von 0,68 Prozent auf 25.660,35 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,8 Prozent zu. In New York war der Dow-Jones-Index am Vorabend bereits um 1,6 Prozent gestiegen.

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Veröffentlichung der US-Inflationsrate am Dienstag wurde mit einem weiteren Rückgang der hohen Teuerung gerechnet. Dies würde der US-Notenbank Fed Anlass zur Hoffnung geben, dass der Höhepunkt der Teuerung überschritten ist. Von den amerikanischen Währungshütern wird am Mittwoch mit 0,50 Prozentpunkten eine etwas kleinere Zinserhöhung als zuletzt erwartet.

In Deutschland sorgte die Lufthansa mit einem nochmals angehobenen Ausblick für Aufsehen. Die Aktie stieg um 3,7 Prozent auf den höchsten Stand seit Monaten. Angesichts der weiteren Erholung der Ticketnachfrage nach der Corona-Krise soll der operative Jahresgewinn des Konzerns nun rund 1,5 Milliarden Euro erreichen. Erst im Oktober war die Prognose auf mehr als eine Milliarde verdoppelt worden. Gemeinsam mit der Lufthansa rückten auch Fraport positiv ins Rampenlicht. Hier stiegen die Titel um 2,3 Prozent.