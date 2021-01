Den in Mannheim nie sehr beliebten Satz „Mannheim hinten“ gibt es im Bahnverkehr künftig nicht mehr. Allerdings ist das für Mannheim nicht unbedingt ein Grund zur Freude, denn die betroffenen Züge fahren künftig gar nicht mehr nach Mannheim, sondern an Mannheim vorbei nach Schwetzingen.

Der Satz „Heidelberg vorn, Mannheim hinten“ stammt noch aus früheren Zeiten des Bahnverkehrs, als aus Richtung Darmstadt kommende Züge in Mannheim-Friedrichsfeld geteilt wurden. Der vordere Teil fuhr weiter nach Heidelberg, der hintere Teil nach Mannheim. Die Kurz-Formel, die Reisenden den Weg in den richtigen Zugteil weisen sollte, hörte man in Mannheim überhaupt nicht gerne. Mannheimer Lokalpatrioten ärgerten sich darüber, dass sie immer wieder den Schaffner-Spruch „Monnem hinne“ hörten, so sehr, dass sie den Slogan „Monnem vorn“ erfanden.

Comeback für „Monnem hinne“

Mit dem neuen Betriebskonzept für den Regionalverkehr auf der Main-Neckar-Bahn, das ab Ende 2017 eingeführt werden sollte, erlebte die Formel „Mannheim hinten“ inoffiziell ein Comeback. Eingeführt wurden damit nämlich zwei Linien mit den Kürzeln RB 67 und RB 68. Das Konzept sah vor, dass beide Linien auf dem Abschnitt von Frankfurt über Darmstadt nach Neu-Edingen (früher: Mannheim-Friedrichsfeld) vereinigt fahren und dort getrennt werden. Der RB-68-Zug (bei Abfahrt in Frankfurt vorn) fährt nach Heidelberg (und teilweise weiter nach Wiesloch-Walldorf), der RB-67-Zug (bei Abfahrt in Frankfurt hinten) weiter nach Mannheim. In der Gegenrichtung werden die beiden Zugteile aus Mannheim und Heidelberg in Neu-Edingen vereinigt und gemeinsam nach Frankfurt gefahren. Wegen Verzögerungen bei der Installation der für den Kuppelvorgang in Neu-Edingen nötigen Signaltechnik wurde dieses Konzept allerdings statt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 erst Ende Juni 2019 eingeführt.

Schon zum Fahrplanwechsel Ende 2019 wurde das Konzept aber wieder teilweise geändert. Seitdem fährt jeder zweite Zug der Linie RB 67 ab Neu-Edingen nicht nach Mannheim, sondern nach Schwetzingen über eine sonst in aller Regel nur von Güterzügen befahrenen Strecke.

Reisezüge auf Güterverkehr-Magistrale

Der Abschnitt zwischen Neu-Edingen und Schwetzingen ist für den Güterverkehr extrem wichtig. Sowohl Züge von den deutschen Nordseehäfen in die Schweiz als auch Züge, die von Nordrhein-Westfalen über das Mittelrheintal in die Schweiz oder nach Stuttgart fahren, nutzen in den meisten Fällen diese Strecke.

Für Schwetzingen sind die direkten Regionalzüge nach Norden ein großer Fortschritt. Für Mannheim war dieser Verlust deswegen leicht zu verschmerzen, weil gleichzeitig auf der zuvor nur im Zwei-Stunden-Takt bedienten Regional-Express-Linie RE 60 von Mannheim über Darmstadt nach Frankfurt ein Stundentakt eingeführt wurde. Dadurch hat sich allerdings die Situation ergeben, dass zwischen Mannheim und Neu-Edingen zwei Regionalzüge mit wenig Nutzen kurz hintereinander fahren. Dabei ist der RE 60 für fast alle Fahrgäste der deutlich attraktivere Zug.

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember fahren die RB-67-Züge nun nicht nur zweistündlich, sondern stündlich nach und von Schwetzingen. Ein gravierender Nachteil ist dies nur für die Stationen an der Main-Neckar-Bahn, wo der RE 60 nicht hält wie beispielsweise Laudenbach. Hier bleibt als Direktverbindung nach Mannheim nur die S-Bahn-Linie S 6, die in aller Regel von Mannheim weiter über Ludwigshafen und Frankenthal nach Mainz fährt. Diesem Nachteil von entfallenden Direktverbindungen für vergleichsweise wenige Fahrgäste nach Mannheim steht eine deutliche Verbesserung für Schwetzingen gegenüber. Verbessern soll sich dadurch nicht zuletzt auch die Verbindung von Schwetzingen nach Heidelberg, weil es hier in Neu-Edingen einen schnellen Anschluss gibt. Auf der Strecke von Mannheim über Schwetzingen und Hockenheim nach Karlsruhe wird mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember die bisherige Regionalbahn-Linie RB 2 durch die neue S 9 abgelöst. Kommentar: Echter Fortschritt für Bahnkunden