Vor 50 Jahren, am 26. September 1971, begann für den Bahn-Fernverkehr in Deutschland ein neues Zeitalter. Die Bundesbahn führte mit dem Intercity (IC) eine neue Zugkategorie ein. Auf vier Linien fuhren die IC-Züge im Zwei-Stunden-Takt. Aber einiges lief am Anfang schief.

Mannheim gehörte zu den Hauptgewinnern des neuen Systems, mit dem erstmals im deutschen Fernverkehr ein großräumiger Taktfahrplan eingeführt wurde. Auf vier Linien mit den Anfangs-