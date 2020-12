Unterwegs schnell mal einen Text verschicken: Die SMS machte das möglich und das Schreiben als Alternative zum Telefonieren wieder populär. Heute vor 28 Jahren, am 3. Dezember 1992, bahnte ein Brite mit der weltweit ersten SMS den Weg für diese neue Form der Kommunikation.

Weihnachtsgrüße 2020 per Short Message Service (SMS) versenden? Wer wegen Corona persönliche Besuche vermeidet, wird die Liebsten in aller Regel anrufen, eine Postkarte oder WhatsApp schreiben. Das „Simsen“ ist längst nicht mehr en vogue. Dabei ist der Höhenflug des Mobilfunkdienstes, der an Silvester regelmäßig die Netze aufgrund der vielen übermittelten Neujahrsgrüße zusammenbrechen ließ, gar nicht lange her: Im Spitzenjahr 2012 verschickten die Bundesbürger fast 60 Milliarden SMS. Schon sechs Jahre später, 2018, waren es nur noch neun Milliarden.

Als der SMS-Pionier Neil Papworth, 22-jähriger Entwickler bei der britischen Sema Group Telecoms, im Dezember 1992 „Merry Christmas“ tippte, um den Gruß reichlich früh vor Weihnachten als SMS an einen Vodafone-Manager zu senden, war der nachfolgende Boom nicht absehbar. Es gab damals nicht einmal Mobiltelefone, die zum Schreiben von Nachrichten in der Lage waren. Papworth verschickte seine SMS mit einem Computer an den Manager, der gerade auf einer Weihnachtsfeier weilte. So störte er ihn nicht – anders als mit einem Telefonanruf. Zeitlich versetzt und still miteinander kommunizieren zu können, und das mobil ohne Internetverbindung, begründete den späteren großen Erfolg der Technologie.

Dabei ging es den Ingenieuren, die zu dieser Zeit das GSM-Mobilfunknetz (G2, D-Netz) international standardisierten, ursprünglich nur darum, Informationen von einem Sender zu einem Empfänger zu übermitteln, nicht umgekehrt. Die Mobilfunkfirmen sollten Kunden und Mitarbeiter per SMS über Störungen im Netz informieren können. Den entscheidenden Vorschlag machte Friedhelm Hillebrand von der Deutschen Post. Da eine Kurzinfo über die Netzstörung reichte, wählte er 160 Zeichen als Obergrenze für die Länge einer SMS. Dabei blieb es. Hillebrand hatte in Handarbeit ermittelt, dass so kurze Texte auch auf eine Postkarte passen würden.

Bald fiel den Unternehmen auf, welches Potenzial ihnen die neue Kommunikationsform bot, um die hohen Investitionskosten für den Aufbau der Netze refinanzieren zu können. Die SMS beanspruchte kaum Platz im Datennetz, stieß auf Resonanz der Verbraucher – und nach einer Zeit mit Gratis-SMS-Angeboten stiegen rasch die Preise. Bis zu 39 Pfennig oder knapp 20 Cent ab der Euro-Einführung 2002 mussten die Kunden für eine einzige Nachricht berappen. Der Bilder- und Videodienst MMS (Multimedia Messaging Service), die jüngere Schwester der SMS, kostete noch mehr, was vor allem Urlauber nach der Heimkehr auf der Rechnung feststellen mussten. Mancher WhatsApp-Kunde, der heute Dutzende an Nachrichten am Tag verschickt, wäre bei solchen Preisen finanziell überfordert.

Erst der zunehmende Wettbewerb durch neue Netzbetreiber und Discounter ließ die Gelddruckmaschine der Mobilfunkfirmen langsamer laufen. Inzwischen schließen Handyverträge eine bestimmte Anzahl an SMS in der Regel pauschal mit ein. Nach wie vor benötigt wird der Dienst beispielsweise zur Annahme von SMS-Tans für das Online-Banking, die Identitätsbestätigung beim Ändern von Passwörtern oder wenn Sender und Empfänger nicht dieselbe Messenger-App installiert haben. Die SMS-Weiterentwicklung RCS (Rich Communications Service) stieß, trotz mancher Vorteile, allerdings nie auf großes Kundeninteresse.

Geändert hat sich mit der SMS die geschriebene Sprache der Anwender. 160 Zeichen pro Nachricht zwangen zur Konzentration aufs Wesentliche. Nicht geschliffen, sondern kurz und bündig sollten die Texte sein. Auf korrekte Grammatik legten viele SMS-Schreiber wenig Wert – was bei den allgegenwärtigen Emoticons und Kürzeln wie HDL („Hab dich lieb“) oder OMG („Oh mein Gott“) nicht sehr auffiel.

Heute haben Messenger-Dienste wie WhatsApp, Threema oder Signal die SMS bei den allermeisten jungen und einem Großteil der älteren Smartphone-Besitzer abgelöst. Das ist cool und verspricht noch mehr Schnelligkeit. Dass allzu knappe, vorm Absenden nicht mehr kritisch durchdachte Nachrichten leicht zu Missverständnissen beim Empfänger führen, ist den SMS wie den Message-Diensten indessen gemeinsam.

