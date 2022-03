Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Neubauwohnungen genehmigt worden wie seit über 20 Jahren nicht.

Die zuständigen Baubehörden erteilten in knapp 381.000 Fällen eine Genehmigung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das waren 3,3 Prozent mehr als im Jahr 2020. Mehr Genehmigungen gab es demnach zuletzt im Jahr 1999 – damals waren es rund 437.000 Baugenehmigungen gewesen.

Die meisten Genehmigungen wurden für Mehrfamilienhäuser erteilt – fast 194.000, wie das Statistikamt mitteilte. Eine Genehmigung für ein Einfamilienhaus wurde demnach knapp 94.000-mal gegeben, für ein Zweifamilienhaus rund 32.100-mal. Hier war die Zunahme mit 25,1 Prozent im Vorjahresvergleich besonders stark – laut Statistikern war dies teils auf das Auslaufen des Baukindergelds im ersten Quartal und auf das Förderende von Häusern mit Energieeffizienzstufe 55 zurückzuführen. Der starke Preisanstieg bei Baumaterialien wie Holz, Stahl und Stahlbeton wirkt sich laut Statistik auf die vorwiegend verwendeten Baustoffe aus: Die Anzahl der Baugenehmigungen für Neubauten, bei denen Holz oder Stahl und Stahlbeton die vorwiegend verwendeten Baustoffe waren, ging in der zweiten Jahreshälfte zurück, nachdem die Zahlen bis zur Jahresmitte noch angestiegen waren.

Die Anzahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der künftigen Bauaktivität. In Deutschland sind allerdings viele Wohnungen zwar bereits genehmigt, aber noch nicht gebaut. 2020 etwa waren knapp 369.000 Genehmigungen erteilt worden, rund 306.000 Wohnungen wurden fertiggestellt. Die Anzahl der Baufertigstellungen im Jahr 2021 will das Statistikamt Mitte des Jahres veröffentlichen. Die neue Regierung hat das Ziel ausgegeben, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, 100.000 davon öffentlich geförderte Sozialwohnungen.