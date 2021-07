Von den steigenden Baustoffpreisen ist nach Angaben des Onlineportals Immoscout24 besonders das Fertighaussegment betroffen.

Allein von März bis Ende Mai 2021 seien die Angebotspreise von Fertighäusern in Deutschland um 14 Prozent gestiegen, teilte das Portal am Montag mit. Die Quadratmeterpreise lagen Ende Mai bundesweit mit durchschnittlich 3020 Euro rund 15 Prozent über dem Vergleichswert des gleichen Vorjahresmonats (2620 Euro pro Quadratmeter).

Neben den Baustoffpreisen treibt demnach die anhaltend hohe Immobiliennachfrage die Preise. Bereits seit November 2020 übertreffe die Nachfrage das Angebot an Inseraten von Fertighäusern deutlich, berichtete das Portal. Im Umland der sieben größten Metropolen beläuft sich die Preissteigerung demnach auf 27 Prozent im Vorjahresvergleich – Fertighäuser werden hier im Durchschnitt für 4168 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Am stärksten stiegen die Angebotspreise für Fertighäuser laut Immoscout24 in Brandenburg. Hier ging es um 48 Prozent auf 3361 Euro pro Quadratmeter nach oben. „Bemerkenswert niedrig“ fiel die Preissteigerung in Nordrhein-Westfalen mit 3 Prozent auf 2690 Euro pro Quadratmeter aus. Auch in Bayern stiegen die Preise lediglich um knapp 4 Prozent auf 3589 Euro pro Quadratmeter.

Corona wirbelt die Preise durcheinander