Der Milliarden-Skandal um Wirecard ist ein Fall krassen Kontrollversagens. Im Fokus steht dabei vor allem auch die deutsche Finanzaufsicht Bafin. Ihr droht Ungemach.

Begonnen hat alles 2002. Neu gegründet wurden damals der Zahlungsdienstleister Wirecard und die heimische Finanzaufsicht Bafin. Letztere entstand aus Verschmelzung der Aufsichtsbehörden für Kredit- und Versicherungswesen sowie Wertpapierhandel. Das geschah, um Kompetenzwirrwarr und Lücken in der Aufsicht zu beseitigen. Heute ahnt man, dass das ein Fehlschlag war. Denn das Fintech Wirecard konnte unter den Augen der Aufsicht wohl schon seit 2015 Fake-Umsätze sowie Gewinne im großen Stil in die Bilanzen schreiben, ohne sanktioniert zu werden. Anleger- und Anleihevermögen sowie Bankkredite in Milliardenhöhe dürften sich in Rauch aufgelöst haben. Bereits jetzt türmen sich Regressforderungen.

Kompetenzwirrwarr nicht beseitigt

Schadenersatzklagen gegen den Wirecard-Wirtschaftsprüfer EY, Vorstände sowie die Ratingagentur Moody's sind auf dem Weg oder in Vorbereitung. Sogar der Bafin droht Ungemach, obwohl sie gesetzlich eigentlich von Haftung ausgenommen ist. Das könnte aber europarechtswidrig sein, sinniert der Berliner Anlegeranwalt Marc Liebscher und rüstet sich für rechtliche Schritte. „Wir sind von internationalen Investoren beauftragt worden, Staatshaftungsklage zu prüfen“, erklärt er. Wenn man die vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) bringt, könne dort der Haftungsausschluss kippen. Begründen kann Liebscher das Anliegen in einem Satz. „Die Aufsicht wurde so organisiert, dass sie scheitern musste.“

Beseitigt wurde das Kompetenzwirrwarr 2002 mitnichten. Auch die Digitalisierung der Finanzwirtschaft wurde damals kaum berücksichtigt. Die Bafin sei nur für die Prüfung der Wirecard Bank und nicht des Gesamtkonzerns zuständig, verteidigte sich Bafin-Chef Felix Hufeld vor dem Finanzausschuss des Bundestags. Im Einvernehmen mit Bundesbank und Europäischer Zentralbank (EZB) habe man Wirecard als technologiegetriebenen Konzern und nicht als Finanzholding eingestuft. Bei Letzterem hätten volle Kontrollmöglichkeiten bestanden, bei Ersterem nur solche über die Wirecard Bank. Die mutmaßlich kriminellen Machenschaften gab es aber abseits der Bank.

Nach dieser Lesart aufsichtsrechtlich für die Konzernbilanzen zuständig war damit die Deutsche Prüfungsstelle für Rechnungslegung (DPR), der die Bafin Anfang 2019 einen Prüfauftrag zu Wirecard erteilt hatte. Die DPR gilt als chronisch unterbesetzt. Ihre Mittel und Möglichkeiten sind beschränkt. Ermittlungen in mehreren asiatischen Ländern, wie sie bei Wirecard nötig gewesen wären, kann sie nicht leisten, womit Wirecard vollends durch das Prüfraster fällt. Gut ein Jahr nach Prüfauftrag an die DPR liegt noch kein Ergebnis vor. Im Schnitt benötigt die DPR 13,5 Monate für eine Prüfung, verrät Hufeld.

Einen Systemfehler statt einen der Bafin sieht auch der Chef des Versicherungsriesen Allianz, Oliver Bäte. Es brauche eine andere Regulierungslogik, so Bäte. Aus dem Schneider ist die Bafin aber nicht. Zum einen ist Dienst nach Vorschrift, hinter dem sie sich verschanzt, kein Freibrief. Zum anderen wägen Experten noch ab, ob die Bonner den Fall per Zahlungsdienstaufsichtsgesetz nicht doch an sich hätten ziehen können und müssen.

„Totalausfall muss Konsequenzen haben“

Noch schlagender ist aber, dass die Bafin eine weitere Möglichkeit hat, das Richtige zu tun, indem sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, wenn sie mit dem Aufklären nicht weiterkommt. Das haben die Bonner im April 2019 auch getan und Strafanzeige gestellt – allerdings gegen Journalisten der britischen Zeitung „Financial Times“ (FT), die den Skandal aufgedeckt haben. Sie wurden beschuldigt, den Kurs von Wirecard im Verein mit Spekulanten in den Keller geschrieben zu haben, um daran kriminell zu verdienen. Erst mehr als ein Jahr später hat die Bafin ihren Kurs korrigiert und eine zweite Anzeige erstattet – diesmal gegen Wirecard. „Der Totalausfall der Bafin muss und wird Konsequenzen haben“, sagt Anlegeranwalt Andreas Tilp. „Sollte kein Entschädigungsfonds eingerichtet werden, behalten wir uns vor, mit der Schlagkraft von mehr als 36.000 Geschädigten im Rücken gegen die Bafin prozessual sämtliche Register zu ziehen“, warnt Tilp und hat wie Liebscher den EuGH im Auge.