Angesichts der positiven Entwicklung bei der Lufthansa verringert der Staat seinen Anteil an der Airline, den er mit seinem Rettungspaket im vergangenen Sommer erworben hatte.

Die Finanzagentur teilte am Montag mit, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) werde seine Beteiligung am Konzern von 20 Prozent über mehrere Wochen reduzieren – allerdings um maximal ein Viertel. Die staatliche Beteiligung soll also auf rund 15 Prozent sinken. Die Lufthansa hatte in der Corona-Krise mit der Bundesregierung und der EU-Kommission ein 9 Milliarden Euro schweres staatliches Rettungspaket ausgehandelt – 3 Milliarden Euro als Darlehen der staatlichen Förderbank KfW und 6 Milliarden Euro aus dem WSF. Von diesen 6 Milliarden Euro wurden 5,7 Milliarden Euro als stille Einlage gewährt, weitere 0,3 Milliarden Euro bekam die Lufthansa durch den Erwerb von Aktien.

Landerechte abgegeben

Im Gegenzug musste die Lufthansa Start- und Landerechte abgeben, der Bund entsandte zwei Manager in den Aufsichtsrat der Airline.

Die Aktien im Besitz des WSF werden nun über den Börsenmarkt verkauft, wie ein Sprecher der Finanzagentur sagte. Dies dauere mehrere Wochen.