Für drei Monate genießen Mieter in Not Schutz vor Kündigung. Dabei muss es bleiben. Die Ausweitung auf sechs Monate darf es nicht geben.

Ende März hat die Bundesregierung mit dem befristet ausgeweiteten Kündigungsschutz angemessen auf die Herausforderung reagiert, die die Corona-Krise für den Wohnungsmarkt bedeuten. Mieter in Not genießen Schutz vor außerordentlicher Kündigung, wenn sie für bis zu drei Monate nicht zahlen. Weil die Mietzahlung nur gestundet wird und auf die Rückstände saftige Zinsen fällig sind, werden nur die Mieter von der Möglichkeit Gebrauch machen, die unbedingt darauf angewiesen sind. Das schreckt Trittbrettfahrer ab.

Kann keine Dauerlösung sein

Die Regelung funktioniert offenbar. Bisher kann von Corona-bedingten Mietrückständen nicht die Rede sein. Doch das Instrument zum Mieterschutz kann keine Dauerlösung sein. Es ist absehbar, dass sich die Wirtschaft nach den ersten drei Monaten nicht voll erholt hat. Vermutlich steigen die Arbeitslosenzahlen erst über den Sommer so richtig und damit auch die Finanznöte der Mieter. Schon fordern Mieterbund und Gewerkschaften, dass der Sonder-Kündigungsschutz bis auf die September-Miete ausgeweitet werden soll. Das hieße, dass Vermieter im schlimmsten Fall gezwungen würden, auf bis zu sechs Monatsmieten zu verzichten.

Dies würde vermutlich viele Kleinvermieter finanziell überfordern. Es drohte ansonsten eine verheerende Kettenreaktion: Wegen der ausbleibenden Miete könnten viele überforderte Vermieter ihre Zahlungen für Instandhaltung und Reparatur einstellen.

Rettungspakete für alle?

So wichtig es ist, dass die Menschen keine Sorge um ihr Zuhause haben müssen: Es darf auch nicht sein, dass die Politik Rettungspakete für so ziemlich jeden Berufszweig schnürt, aber die Corona-Lasten auf dem Wohnungsmarkt einseitig bei den Vermietern ablädt. Falls es wirklich über den Sommer zu Engpässen kommt, wäre ein Solidarfonds die einzige Lösung. Der Staat müsste die Mittel bereitstellen, um in Härtefällen für die Begleichung des Mietzins zu sorgen. Genau das fordern bereits Mieter- und Vermieterverbände in seltener Einmütigkeit.