Die schnellen SSD (Solid State Disc) haben sich nicht nur in Rechnern, sondern auch als externe Speichermedien durchgesetzt. Als mobiler Zusatzspeicher sind sie praktisch, wenn viele oder sehr große Dateien permanent zur Hand sein sollen. Die SSD XS2000 von Speicherspezialist Kingston bietet mit 500 GB, 1 TB oder 2 TB nicht nur viel Platz, sie ist auch sehr schnell, klein, leicht und damit wirklich mobil. Schnell: Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt bis zu 2000 Megabyte pro Sekunde (MB/s). Die SSD nutzt dabei die hohen Transferraten von USB 3.2 Gen 2 x 2. Um dieses Tempo zu nutzen, muss der gekoppelte Laptop die passende Schnittstelle haben, und die verwendeten Kabel sollten möglichst kurz sein. Natürlich ist die SSD auch abwärtskompatibel zu langsameren USB-Schnittstellen. Durch ihr hohes Tempo kann sie an einem Laptop mit etwas unterdimensioniertem Speicherplatz aber durchaus wie eine „echte“ Festplatte für das Arbeiten genutzt werden und nicht nur als Sicherungsmedium. Die Verzögerungen beim Laden und Speichern auch großer Dateien sind so gering, dass der Arbeitsfluss nicht gestört wird.

Das Gehäuse der XS2000 ist unabhängig von der gewählten Speichergröße gerade mal 7 x 3,2 x 1,4 cm klein und wiegt unauffällige 29 Gramm. Hier sind also deutlich kompaktere Flashspeichermodule untergebracht als in den gängigen externen SSD mit dem 2,5-Zoll-Formfaktor, der von rotierenden Platten geläufig ist. SSD sind eh robuster als herkömmliche Festplatten; die Kingston wird durch eine abnehmbare, robuste Kautschukhülle aber sogar outdoortauglich. So ist sie dank IP55-Zertifizierung wasser- und staubresistent.

Die Kingston SSD XS 2000 kostet in der 500-GB-Version knapp 100 Euro, für ein Terabyte, also das Doppelte an Speicherplatz sind etwa 150 Euro zu zahlen. Die 2-TB-Version kostet etwa 250 Euro. Je größer die SSD, desto günstiger also der Preis pro Gigabyte. Es lohnt sich also, den eigenen zukünftigen Speicherplatz etwas großzügiger einzuschätzen. Wer regelmäßig 4K- oder gar 8K-Videos per Smartphone oder Digitalkamera aufnimmt, kann gar nicht genug Platz haben. Ein 4K-Video braucht schließlich pro Minute etwa 400 Megabyte an Speicherplatz, bei einem 8K-Video sind es je nach Kompressionsrate mindestens 800 Megabyte.