Benzin und Diesel sind an den Tankstellen in Deutschland zu Jahresbeginn jeweils etwa 6 Cent pro Liter teurer geworden. Das teilte der ADAC am Montag auf Anfrage mit.

Für Super E 10 ermittelten die Preisbeobachter des Automobilclubs am Sonntag einen bundesdeutschen Durchschnittspreis von 1,334 Euro pro Liter, am 31. Dezember kostete die Benzinsorte im Mittel 1,275 Cent. Diesel verteuerte sich demnach im gleichen Zeitraum im Durchschnitt von 1,164 Cent auf 1,227 Cent je Liter. Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es seit Jahresbeginn in Deutschland einen CO 2 -Preis für Verkehr und Heizen. Pro Tonne CO 2 , die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, werden zunächst 25 Euro fällig. Zugleich ist die Mehrwertsteuer wieder von 16 Prozent auf den alten Satz von 19 Prozent angehoben worden. Beide Maßnahmen belasten den Kraftstoffpreis laut Mineralölwirtschaftsverband mit 10 bis 11 Cent je Liter.