Wer ein Auto mit Verbrennermotor hat und es betanken will, muss derzeit ganz tief in die Tasche greifen. So teuer war Treibstoff noch nie.

München (dpa) - Die Spritpreise in Deutschland sind auf Rekordwerte gestiegen. Sowohl Superbenzin der Sorte E10 als auch Diesel seien derzeit so teuer wie nie, teilte der ADAC am Mittwoch mit.

Super E10 kostete demnach am Dienstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,725 Euro, 1,3 Cent mehr als in der Vorwoche. Der Dieselpreis stieg um 1,4 Cent auf 1,654 Euro.

Die Spritpreise hatten in den vergangenen Wochen stark zugelegt. Erst in der vergangenen Woche hatte der bundesweite Durchschnittspreis für Super E10 den alten Rekord aus dem September 2012 übertroffen. Der Dieselpreis erreicht bereits seit Wochen immer wieder Höchststände. Treiber ist vor allem der Ölpreis.