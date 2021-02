Der Musik-Streamingdienst Spotify ist im Corona-Jahr 2020 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte, belief sich der Verlust auf 581 Millionen Euro. Grund sind demnach unter anderem Investitionen in bessere Funktionen. Ein Jahr zuvor hatte sich das Minus noch auf 186 Millionen Euro summiert.

Zugleich legte Spotify erneut bei den Nutzerzahlen zu: 2020 verzeichnete das Unternehmen 345 Millionen aktive Nutzer. Das waren 27 Prozent mehr als 2019. Bei den zahlenden Abonnenten betrug der Zuwachs 24 Prozent auf 155 Millionen.

Der Quartalsumsatz von Spotify stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 2,17 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Erlös pro Kunde sank zugleich um 8 Prozent auf 4,26 Euro – unter anderem wegen ungünstiger Wechselkurse und des Wachstums in Ländern mit niedrigeren Abo-Preisen. Unterm Strich gab es im vergangenen Quartal einen Verlust von 125 Millionen Euro nach 209 Millionen Euro Minus ein Jahr zuvor.

Um Spotify zu einer Anlaufstelle für alle möglichen Audioinhalte zu machen, setzt Gründer und Chef Daniel Ek auf den Ausbau des Podcast-Angebots und kaufte auch dafür mehrere in dem Geschäft aktive Unternehmen.