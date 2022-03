Diese Uhr ist etwas für Aktive. Je nach Gehäuse kann sie aber auch unauffällig alltagstauglich sein, denn es gibt sie in sportivem Grau-Gelb oder dezentem Schwarz. Trotz der Vielzahl an Funktionen wiegt die GT Runner dank eines Gehäuses aus stabilen Polymerfasern gerade mal 38,5 Gramm. Und dem luftigen Silikon-Armband macht auch Schweiß nichts aus. Wer sportlich unterwegs ist, wird sich für die Streckenerfassung über ein Dual-Band-GPS freuen. Die Antenne ist im Uhrensteg unsichtbar untergebracht. Fünf Satellitensysteme werden unterstützt, so dass auch in exotischen Gegenden die Strecken erfasst werden.

Für die Fitnesskontrolle wird ein optischer Herzfrequenz-Sensor genutzt. Der misst nebenbei auch die Sauerstoffsättigung des Bluts. Huawei hat zur Messung eine neu entwickelte Technologie verbaut, die auch bei hohen Belastungen eine Genauigkeit verspricht, die der von Messgeräten mit Brustgurt entsprechen soll. Laufprogramme für unterschiedliche Leistungsstufen gibt es zuhauf. Praktisch ist die Erweiterung der Funktionen über eine kostenlose App auf dem Smartphone. Laufanfänger bekommen Tipps zur Leistungssteigerung und Fitnessentwicklung. Gut ist die Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen und sieben Tagen bei intensiver Nutzung. Zwischenladungen können über das Smartphone erfolgen. Die GT Runner kostet etwa 300 Euro.