Die Deutsche Automatenwirtschaft sieht sich durch illegale Geldspielgeräte und staatliche Regulierung in ihrer Existenz bedroht. Immer mehr Betriebe müssten aufgeben oder würden vom Markt verdrängt, sagte Georg Stecker, Vorstandssprecher des Dachverbands der Deutschen Automatenwirtschaft, in Hamburg.

Dies geschehe ganz massiv durch eine „falsche Regulierung“ – durch Abstandsregeln oder das Verbot von Mehrfachkonzessionen. Tausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel, sagte Stecker. „Viele Unternehmen sind bereits zerstört worden.“ Zudem sei der Jugend- und Spielerschutz durch illegale Angebote gefährdet.

Belege dafür sieht er in zwei Studien, die zum einen den starken Zuwachs illegaler Geldspielautomaten in Deutschland aufzeigen, zum anderen hohe Umsatzeinbrüche in der legalen Unterhaltungsautomatenwirtschaft durch staatliche Regulierung.

Weiteres Minus befürchtet

In Letzterer kommt Hans-Günther Vieweg vom Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) zu der Prognose, dass die Branche nach einem coronabedingten Umsatzeinbruch von 45 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2020 auch 2021 von einem weiteren Minus bei den Spielgeräteumsätzen von etwa einem Drittel oder 1,9 Milliarden Euro ausgehen müsse.

Der Umsatzverlust liegt demnach noch über dem in der Gastronomie, die von der Corona-Pandemie ebenfalls hart getroffen wurde. In Gastronomie-Betrieben standen 2020 etwa ein Drittel der damals noch rund 210.000 Geldspielautomaten in Deutschland. „Dieser verglichen mit der Gastronomie zusätzliche Umsatzverlust in Höhe von 600 Millionen Euro wurde im Wesentlichen durch die das gewerbliche Automatenspiel stark reduzierende und einschränkende Regulierung verursacht“, heißt es in der Vieweg-Studie. Für 2021 erwartet Vieweg ein weiteres Minus bei der Anzahl der Geräte – um 20 Prozent auf dann noch 170.000. Verglichen mit 2014 wäre das ein Rückgang des gewerblichen Automatenspiels um 63 Prozent.

Bekämpfung illegalen Angebots gefordert

Neben der Verknappung des Angebots über Regeln zur Angebotsdichte in Kommunen, dem Verbot von Mehrfachkonzessionen und der Beschränkung auf nur noch zwei Geräte in der Gastronomie werde das Automatenspiel auch künstlich unattraktiv gemacht, sagte Stecker. Das spiele illegalen Anbietern in die Hände. „Sie landen dann in „Pseudo-Spielhallen“ oder in der „Pseudo-Gastronomie“ mit illegalen Geräten oder in irgendwelchen Hinterzimmern von Kiosken – ohne irgendwelchen Spielerschutz.“

In seiner im Februar veröffentlichten Feldstudie hatte Jürgen Trümper vom Arbeitskreis gegen Spielsucht diesen Zusammenhang ebenfalls aufgezeigt: Jedes dritte von ihm in über 1400 Spielstätten in 13 Bundesländern in Augenschein genommene Gerät war demnach illegal. Anders als Stecker hatte sich Trümper aber gegen Lockerungen für die legalen Geldspielgeräte ausgesprochen und eine bessere Bekämpfung des illegalen Angebots gefordert.