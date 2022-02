Der neue Spider-Man-Film füllt Sony die Kassen. Das Spielegeschäft wird derweil weiter von den Engpässen bei der Playstation 5 gebremst.

Der japanische Elektronikriese hob die Gewinnprognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr abermals an. Wegen der globalen Chip-Knappheit kommt Sony seit mehr als einem Jahr mit der Produktion der Playstation-5-Konsole nicht hinterher. Im Weihnachtsquartal konnte der Konzern trotz ungebrochen hoher Nachfrage lediglich 3,9 Millionen Geräte der PS5 absetzen. In dieser Situation griffen noch rund 200.000 Käufer zur betagten Playstation 4. Der Umsatz der Spiele-Sparte – des mit Abstand wichtigsten Sony-Bereichs – sank im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 813,3 Milliarden Yen (6,3 Milliarden Euro), wie Sony am Mittwoch mitteilte.

Die Engpässe nahmen zugleich etwas Druck vom operativen Ergebnis, weil neue Konsolen zunächst traditionell mit Verlust verkauft werden. Der operative Gewinn der Sparte verbesserte sich um 15 Prozent auf 93 Milliarden Yen (rund 720 Millionen Euro).

Gewinnprognose fürs Geschäftsjahr angehoben

Bestimmt wurde Sonys Ende Dezember abgeschlossenes drittes Geschäftsquartal aber vor allem vom Erfolg des Films „Spider-Man: No Way Home“. Der Umsatz im Kino-Geschäft sprang auf umgerechnet 846 Millionen Euro hoch, von mageren 20 Millionen Dollar (etwa 177 Millionen Euro) angesichts der vielen geschlossenen Filmtheater im Jahr zuvor.

Als Lieferant von Kamera-Sensoren profitierte Sony auch von starken Verkäufen von Apples neuen iPhones. Der Umsatz der Bauteile-Sparte stieg um mehr als ein Fünftel auf umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn wuchs um mehr als 25 Prozent auf knapp 500 Millionen Euro).

Die Gewinnprognose für das gesamte Geschäftsjahr hob Sony nun auf umgerechnet rund 6,6 Milliarden Euro an.

Lesen Sie hier mehr zu Sonys Engagement bei E-Autos