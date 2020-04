Keine Rebsorte ist so spannend wie der Riesling. Sagt jedenfalls Jürgen Zimmermann. Ob er dem Wein deshalb mit so viel Sorgfalt und Akribie begegnet? Mit ausdrucksstarken Lagenrieslingen hat er sich längst in der Spitzengruppe Mittelhaardter Weinmacher etabliert.

Zimmermann, dahinter verbirgt sich ein kleines Familienweingut, eines wie aus dem Bilderbuch. Fast ein wenig versteckt liegt das Gut, in dem er aufgewachsen ist, in der Grabenstraße. Die Räumlichkeiten teilt sich der Chef des Hauses mit seinen Eltern, von denen er das Gut übernommen hat und in zweiter Generation führt. Nach wie vor unverzichtbar sind auch Tante und Onkel, die es sich seit vielen Jahren nicht nehmen lassen, die Biegearbeiten draußen im Weinberg zu erledigen. „Bei uns ist fast alles Handarbeit“, gesteht der so authentisch anmutende Zimmermann, der neben der Familie auch noch zwei Mitarbeiter in Keller und Büro beschäftigt. „Bei uns macht eigentlich jeder alles,“ gesteht er und schmunzelt dabei.

Gerade mal 12 Hektar misst die Betriebsfläche, zu zwei Drittel bepflanzt mit Riesling-Reben. Und das in sechs so bekannten Einzellagen wie Königswingert oder Gerümpel rund um Wachenheim. Rechnet man die kleinen zugekauften Mengen für die Basis-Qualität dazu, kommt Zimmermann im Jahr auf höchstens 80.000 Flaschen. Doch die haben es in sich. Seine Rieslinge jedenfalls können es mit den Großen in der Region und vor der eigenen Haustür aufnehmen. Dabei ist er mit seinem Sauvignon Blanc und dem Weißburgunder immer öfter auf der Einkaufsliste junger Weinkunden.

Riesling-Leidenschaft steht an erster Stelle

Deshalb käme er aber nie auf die Idee, seine Riesling-Leidenschaft zu vernachlässigen. „Keine andere Sorte reagiert so sensibel auf das Terroir“, konstatiert der Weinmacher, wenn es um seine Arbeit geht. Sanft und harmonisch, fruchtig und leicht, ausdrucksstark und vielschichtig, intensiv und voller Mineralität, kraftvoll aber nicht mächtig, die Beschreibung seiner Weine nimmt kein Ende. Sie mündet schließlich in der „grandiosen Varianz“, die er verspricht, lässt man sich auf seine Rieslinge ein. Ob gereift oder spritzig-jugendlich, ob weiß oder rot, für ihn zählt die Handschrift seiner Weine. Und die kann auch mal Ecken und Kanten vertragen.

Apropos rot: Auf gerade einmal zehn Prozent seiner Rebfläche wachsen Spätburgunder, Merlot, Cabernet Sauvignon und auch etwas Cabernet Franc. Diese Rebsorten, davon ist er überzeugt, öffnen ihm heute neue Fenster, die in Zukunft auch einen Blick auf hochwertige Rotweine erlauben sollen.

Lange Hefelagerung macht Weine sanfter in der Säure

Gehörte es früher zum guten Ton, die Trauben möglichst lange hängen zu lassen, gilt es heute, auf den Punkt zu lesen, damit die Weine nur ja nicht zu schwer werden. Da hat auch der 53-jährige passionierte Winzermeister und Pfälzer Riesling-Spezialist, wie ihn die Fachpresse schon gerne titulierte, umdenken lernen müssen. Die Konsequenz: „Meine Rieslinge sind sanfter in ihrer Säure geworden.“ Da habe auch der Klimawandel mitgeholfen, ist Zimmermann überzeugt.

Für ihn ist der Naturgedanke keine Floskel, eher ein Leitbild für Weinberg wie im Keller. Seinen Weinen gönnt er auch gerne ein längeres Hefelager. So viel Mühe er sich übers Jahr draußen mit der Pflege der Reben und des Bodens macht, im Keller hält er es vor allem mit dem Minimalismus. Ob im Holzfass oder im Edelstahl: „Unnötige Eingriffe stören doch nur die Perfektion“, macht er seine Philosophie deutlich. Handlese zu 100 Prozent, geringe Erträge von maximal 6.000 Liter pro Hektar sind Stichworte seines Arbeitsstils. „Qualität gelingt nur über moderate Erträge.“

Schwester betreibt Gästehaus mit Weinkeller

Beim Thema Weinabsatz verweist er gerne auf seine Schwester. Sie betreibt in Wachenheim ein Gästehaus samt historischem Weinkeller, den Rieslinghof. „Eine tolle Verknüpfung“, lobt Zimmermann das familiäre Miteinander auch an dieser Stelle. Rund 20 Prozent seiner Jahresproduktion vertreibt er in der Gastronomie. Rund 30 Prozent gehen in den Handel, 50 Prozent an Direktkunden. In der Regel liegt sein Jahresumsatz bei rund 350.000 Euro. Nichts überlässt er in diesen Tagen dem Zufall, geht es um den Erhalt des so wichtigen Standbeins Endverbraucher. Corona fordert Fantasie. So hat er, wie viele seiner Kollegen, Probepakete zusammengestellt, die er jetzt anbietet und auch gerne zuschickt. „Ich denke, wir Winzer werden alle Federn lassen müssen.“ Das Virus hat auch die pfälzische Weinwirtschaft nicht verschont.

Preisbeispiel:

2018 Riesling trocken, Wachenheimer Königswingert, 8.50 Euro.