Viele Autofahrer müssen schon in diesem Jahr mehr für ihre Kfz-Versicherung zahlen – und nächstes Jahr dürfte es so weiter gehen. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollten Kunden beim Vertragsabschluss genau darauf achten, welche Leistungen sie wirklich brauchen.

Vergleichen kann sich lohnen. Während die meisten Kfz-Versicherungen mit der Dauer im Preis steigen können, ist ein Wechsel zu einem anderen Anbieter gut für den Geldbeutel und eine Alternative. Doch es gibt weitere Möglichkeiten zu sparen.

Versicherungen vergleichen

Die Tarife der Versicherer können unterschiedlich hoch liegen und insbesondere ab dem zweiten Vertragsjahr steigen die Preise oftmals an. Gleichzeitig senken zur Wechselsaison bis Ende November eines jeden Jahres viele Anbieter ihre Neukundenpreise.

Interessierte sollten aber abwarten, bis ihnen die Beitragsrechnung ihres aktuellen Versicherers vorliegt. Nur so lassen sich Sparpotenziale zuverlässig einschätzen. Kommt der Brief erst kurz vor Ablauf der Frist, haben sie trotzdem einen Monat Kündigungsfrist. Maßgeblich ist der Rechnungseingang.

Werkstattbindung

Wer nicht wechseln möchte oder für wen es sich nicht lohnt, kann an weiteren Stellschrauben drehen, sofern es Sinn ergibt. Mit einer Werkstattbindung beispielsweise lassen sich einer Untersuchung des Verbraucherportals „Finanztip“ zufolge elf Prozent in der Vollkaskoversicherung einsparen. Dafür müssten die Kunden zustimmen, Schäden am eigenen Auto in der Partnerwerkstatt des Versicherers reparieren zu lassen. Die Wahl der eigenen Werkstatt des Vertrauens ist dann möglicherweise nicht mehr möglich.

Mitversicherte

Mit dem Auto der Freundin oder des Freundes nach Hause fahren, den Sohn oder die Tochter hinters Steuer lassen – für viele ist das grundsätzlich kein Problem, wäre da nicht die Versicherung. Wer dort als alleinfahrend eingetragen ist, darf sein Auto nicht einfach abgeben. Zugleich sind junge Menschen als Dritte besonders teuer. Verzichten Eltern darauf, ihr 18-jähriges Kind mit dem Auto fahren zu lassen, kann das laut Finanztip im Schnitt 48 Prozent des Versicherungsbeitrages einsparen. Allerdings geht es auch anders herum: Einen gleichaltrigen Partner als weiteren Fahrer neben dem Versicherungsnehmer aufzunehmen, brachte im Musterfall von „Finanztip“ immerhin zwei Prozent Ersparnis.

Selbstbeteiligung

Beim Vertrag mit dem Versicherer kann eine Selbstbeteiligung abgeschlossen werden. Die Versicherung zahlt dann nur, wenn der Schaden über die festgelegte Summe hinausgeht. Laut „Finanztip“ lassen sich bei der Teilkaskoversicherung durchschnittlich 25 Prozent sparen, wenn eine Selbstbeteiligung von 300 Euro vereinbart wird, bei 150 Euro sind es noch 18 Prozent. Wird der Satz in der Vollkasko von 150 auf 300 Euro erhöht, sind immerhin noch zehn Prozent Ersparnis drin.

Zahlungsrhythmus

Autofahrerinnen und Autofahrer können sich in der Regel aussuchen, ob sie ihre Beiträge monatlich, vierteljährlich oder auf einen Schlag zahlen wollen. Eine Umstellung von Monatsraten auf Jahreszahlungen spart laut Finanztip im Schnitt acht Prozent. Einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Innofact im Auftrag von „Finanztip“ zufolge haben 34 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Policen in den vergangenen fünf Jahren nicht angepasst. Gleichzeitig hätten 64 Prozent im vergangenen Jahr eine Beitragserhöhung erhalten und 36 Prozent der Befragten empfinden die Kosten „als finanzielle Belastung“.

Gefahrene Kilometer

Beim Abschluss der Versicherung wird eine voraussichtliche Kilometerleistung des Versicherten angegeben. Laut Finanztip spart ein Versicherter durchschnittlich 14 Prozent, wenn er statt 10.000 Kilometer nur 5000 Kilometer angibt. 20.000 Kilometer statt 25.000 Kilometer ergeben demnach ebenfalls eine Ersparnis von elf Prozent. „Bei vielen Versicherungen ist eine solche Änderung der Kilometerzahl mittlerweile rückwirkend fürs aktuelle Jahr möglich, ohne dabei gleich einen neuen Vertrag abschließen zu müssen“, erklärte das Verbraucherportal. Doch Vorsicht: Geschummelt werden sollte nicht. Eine falsch angegebene Kilometerzahl kann teuer werden. Bei signifikanten Abweichungen drohe eine Vertragsstrafe.