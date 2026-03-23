Während in vielen anderen europäischen Ländern noch über mögliche Entlastungen diskutiert wird oder entsprechende Maßnahmen geprüft werden, handelt Spanien bereits: Die Mitte-links-Regierung in Madrid hat ein milliardenschweres Antikrisenpaket beschlossen, um den Preisschock bei Benzin, Diesel, Strom und Gas abzufedern – und setzt damit erneut ein politisches Signal in Europa.

Das Maßnahmenbündel im Umfang von rund fünf Milliarden Euro ist mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. Damit reagiert Madrid auf die drastischen Verwerfungen an den Energiemärkten infolge des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs, der weltweit die Preise für Öl und Gas massiv nach oben getrieben hat.

Kernstück des Pakets ist eine spürbare Senkung der fiskalischen Energieabgaben: Die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe, Strom und Erdgas wird von 21 auf 10 Prozent reduziert. Zusätzlich senkt die Regierung die Stromsteuer für Verbraucher drastisch auf nur noch 0,5 Prozent und setzt eine weitere Abgabe auf die Stromerzeugung, die bisher von den Kraftwerken abgeführt werden musste, vorübergehend aus.

Entlastung für Autofahrer

Autofahrer spüren bereits eine deutliche Entlastung: Der Benzinpreis sank um bis zu 30 Cent pro Liter – das ist bei einer Tankfüllung von 50 Litern eine Ersparnis von 15 Euro. Ein Liter Benzin kostet damit derzeit in Spanien im Schnitt 1,60 Euro. Diesel liegt bei etwa 1,70 Euro. Auch bei Strom- und Gasrechnungen soll sich die steuerliche Entlastung für die Kunden bemerkbar machen.

Seit Beginn der militärischen Eskalation im Nahen Osten hat sich Erdgas in Europa zeitweise um bis zu 100 Prozent verteuert, der Ölpreis ist um rund 50 Prozent gestiegen. Neben den Steuersenkungen setzt Madrid auch auf direkte Zuschüsse: Transportfirmen, Landwirte, Fischer und andere besonders betroffene Branchen erhalten eine Beihilfe von 20 Cent pro Liter Diesel. Zusätzlich werden Kredite und Hilfsprogramme für die Agrar- und Fischereiwirtschaft ausgeweitet.

Für einkommensschwache Haushalte enthält das Paket zudem umfangreiche Schutzmaßnahmen: Der sogenannte Sozialtarif für Strom wird ausgebaut, ebenso Hilfen für Heizkosten. Gleichzeitig garantiert der Staat, dass besonders schutzbedürftigen Familien weder Strom noch Gas oder Wasser abgestellt werden dürfen.

Um zu verhindern, dass Unternehmen die Energiekrise für zusätzliche Gewinne nutzen, erhält außerdem die nationale Wettbewerbsbehörde neue Befugnisse. Sie soll Preisentwicklungen stärker überwachen und bei Missbrauch hart eingreifen.

Hin zu erneuerbaren Energien

Zugleich verbindet die Regierung einige dieser Krisenhilfen mit langfristigen Zielen: Zusätzliche Steueranreize sollen Investitionen in erneuerbare Energien, Solaranlagen und Elektroautos beschleunigen und damit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern.

Das Hilfspaket der Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und dem Linksbündnis Sumar ist zwar schon in Kraft, muss aber formal noch vom Parlament bestätigt werden. Premier Pedro Sánchez appellierte an die Abgeordneten, das Paket mitzutragen. Die Maßnahmen würden so lange gelten, „wie es nötig ist“.

Sánchez positionierte sich erneut als einer der schärfsten europäischen Kritiker der militärischen Eskalation und sprach von einem „illegalen Krieg“, der durch den Angriff der USA und Israels ausgelöst worden sei und durch die nachfolgenden iranischen Gegenangriffe weiter eskaliere. Er warnte vor einem möglichen „wirtschaftlichen Erdbeben“ für Europa, zeigte sich zugleich zuversichtlich für Spanien: Dank erneuerbarer Energien, die inzwischen 55 Prozent der Stromerzeugung ausmachen, sei das Land besser auf die Krise vorbereitet als viele andere Staaten.