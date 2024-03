Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Landesamt findet im Urin von Kindergartenkindern einen Stoff, der nicht dort hingehört. Das Umweltbundesamt ist alarmiert und findet die gesundheitsgefährdende Substanz auch bei Erwachsenen. Die Experten fahnden nun nach der Quelle. Dabei gerät die BASF in Verdacht. Was ist dran an den Vorwürfen?

Wann tauchten Auffälligkeiten auf?

Angefangen hat es im Herbst 2023 mit dem Landesamt für Natur Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) Nordrhein-Westfalen. Dort fanden die