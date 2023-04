Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersehnten Sommerferien nahen, der Mallorca-Urlaub ist gebucht. Doch schon die Anreise im Flugzeug könnte zum Problem werden: Das Kabinenpersonal von gleich drei Billigfluglinien kündigt Streiks an – mitten in der Urlaubssaison. Auch die Putzkräfte legen die Arbeit nieder.

Am Donnerstag war bereits der erste Streiktag, an dem die in Spanien stationierten Ryanair-Flugbegleiter am Boden bleiben wollten. Fünf weitere Arbeitskampftage folgen am 25., 26. und 30. Juni