Den Personalausweis oder Reisepass können sich Bürger per Post nach Hause schicken lassen. Was sich jetzt ändern soll und warum ein früher Blick in den Pass von Vorteil ist.

Einen neuen Personalausweis oder Reisepass können sich Antragsteller seit rund einem Jahr gegen eine Gebühr nach Hause schicken lassen, statt die Dokumente im Amt abzuholen. Doch dieser Service wird bisher nach Angaben von Kommunen kaum genutzt. Das Bundesinnenministerium kündigt deshalb Vereinfachungen im Postzustellverfahren an. Unterdessen warnen Kommunen vor einem Andrang nach neuen Reisepässen kurz vor Ferienbeginn. Der dingende Rat: Frühzeitig die eigenen Pässe auf Gültigkeit überprüfen.

Wie funktioniert der Direktversand?

Zusteller der Deutschen Post händigen nur dem Empfänger das Kuvert mit dem neuen Ausweisdokument an der Haustür aus. Zuvor muss er sich mit einem gültigen Ausweisdokument legitimieren. Bei einem neuen Reisepass also mit dem Personalausweis. Denn der alte Reisepass wird unter Umständen bereits beim Antrag entwertet. Der Zustellservice kostet 15 Euro zusätzlich. Wann der Postbote das Dokument voraussichtlich liefert, wird per E-Mail angekündigt. Wer dann nicht da ist, kann zur Postfiliale, wo der Pass sieben Werktage aufbewahrt wird.

Wie sind die Erfahrungen der Kommunen?

„Nach einem Jahr Praxis mit dem Direktversand von Pass- und Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei ist Ernüchterung eingekehrt“, sagte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Christian Schuchardt. Der Direktversand werde nur von einer sehr geringen Anzahl Bürger genutzt. „Genau das hatten wir befürchtet.“ Denn zahlreiche Bedingungen für die Postzustellung und vor allem die Zusatzkosten von 15 Euro führten dazu, dass die Bürger „lieber kostenfrei den Weg zum Bürgeramt antreten“.

Die Städte würden durch die zusätzliche Option so leider nicht entlastet. Im Gegenteil, der Aufwand sei sogar gewachsen. Die Mitarbeitenden in den Pass- und Ausweisstellen berieten die Bürger über ein Angebot, dass diese im ersten Moment interessant fänden, dann aber nicht nutzen wollten. Dies erzeuge zusätzliche Arbeit bei den Mitarbeitern und enttäusche die Bürger.

Wie reagieren Bund und Post?

Den Kommunen werde ein breitgefächertes Angebot an Flyern, Plakaten und diversen Bildformaten für Monitore in Wartezimmern und Social-Media-Auftritte zur Verfügung gestellt, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Dieses Info-Angebot sei im Februar erheblich ausgebaut worden. Geplant sei, künftig weitere Dokumente wie Krankenkassenkarte oder Führerschein an der Wohnungstür zu akzeptieren, um Name und Vorname der Sendung mit der Person abzugleichen, die diese Sendung in Empfang nehmen möchte.

Auch die Deutsche Post erklärte, dass an einer Vereinfachung der Zustellung gearbeitet werde. Eine Sprecherin verwies darauf, dass das Angebot höchste Anforderungen an Sicherheit erfülle und flächendeckend angeboten werde. Die Zusatzkosten für den Ausweisversand seien als Verwaltungsgebühr festgelegt worden und könnten von der Deutschen Post nicht beeinflusst werden.

Wie lange muss ich auf einen neuen Pass warten?

Zunächst geht es um einen Termin für den Antrag bei der Kommunalbehörde. Wie schnell ein Termin verfügbar ist, variiert je nach aktueller Nachfrage und den Kapazitäten. Bürger könnten teilweise ohne Termin kommen, müssen sich dann aber auf Wartezeiten einstellen. Einen Termin vereinbaren kann man manchmal nur Wochen im Voraus. In vielen Städten werden aber auch täglich neue Termine im Internet zum Buchen freigegeben, weil andere Bürger ihren Termin beispielsweise abgesagt haben.

Dann kommt die Produktionszeit für den Reisepass hinzu. Wurde der Reisepass per Express und gegen Aufpreis beantragt, lag der fertige Pass im März nach durchschnittlich 2,3 Werktagen abholbereit in der Behörde, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums (BMI). Bei normalen Reisepassbeantragungen dauerte die Produktion im März im Schnitt 11,8 Werktage und habe damit etwa im Jahresdurchschnitt gelegen.

Was muss ich zeitlich noch beachten?

Zahlreiche Länder forderten bei der Einreise eine Reisepass-Gültigkeit von mindestens sechs Monaten über das geplante Rückreisedatum hinaus, betont die Stadt Köln. Erfahrungsgemäß setze kurz vor Beginn der Sommerferien ein verstärkter Andrang ein, da viele Reisende erst kurz vor knapp die Gültigkeit ihrer Ausweisdokumente prüften. Für manche Städte liegt die kundenstärkste Zeit des Jahres in den drei Wochen vor und drei Wochen nach Ferienbeginn.

Auch das Bundesinnenministerium weist darauf hin, dass in den Monaten bis zum Sommer beim Passhersteller in der Regel mehr Bestellungen eingingen als in der zweiten Jahreshälfte. Im ersten Quartal 2026 habe die Bundesdruckerei monatlich zwischen 413.000 und 517.000 Pässe produziert. Bisheriger Spitzenreiter sei der Januar 2025 mit etwa 688.000 produzierten Pässen gewesen.