Hamburg ist erneut die „smarteste“ Stadt Deutschlands, gefolgt von München und Köln auf Platz zwei und drei. Kaiserslautern ist zum ersten Mal beim Ranking dabei, landet aus dem Stand auf Platz 27 – und ist damit die „smarteste“ Stadt in Rheinland-Pfalz.

Alle 81 deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern hat der Digitalverband Bitkom untersucht. Beurteilt wurden 136 Parameter aus fünf Kategorien: Verwaltung, IT, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. Parameter waren etwa Online-Bürger-Services, Sharing-Angebote für Mobilität oder die Breitbandverfübarkeit. Als Beispiele für Lösungen, die gut bewertet wurden, nennt Bitkom die Hamburger Tiefenvermessung von Hafenbecken und Elbe mit autonom fahrenden Fahrzeugen oder das Leipziger Projekt „Hardware for Future“, über das ausrangierte IT an Bedürftige gespendet werden kann.

Kaiserslautern ist 2020 zum ersten Mal dabei und liegt mit Rang 27 nur zwei Plätze hinter Frankfurt und unmittelbar vor Wiesbaden. In der Kategorie Energie und Umwelt belegt die Westpfalz-Metropole sogar Rang acht. Grund für das gute Abschneiden könnte das Leitbild „herzlich digitale Stadt“ sein, das der Stadtrat 2018 beschloss. Damit sollte die Digitalisierung in allen möglichen Bereichen der Stadt vorangebracht werden, „Sicherheit, Verkehr, Bildung und Gesellschaft“, schreibt die Stadt auf der eigens dafür geschaffenen Internetseite herzlich-digital.de. Für einige Projekte hatte die Stadt beim Wettbewerb „Smart Cities“ im September 2019 15 Millionen Euro Fördergelder des Bundesinnenministeriums erhalten.

Weniger gut schneidet die Stadt Ludwigshafen ab: Mit Rang 69 ist sie im Vergleich zum Vorjahr um zehn Plätze nach hinten gerutscht. Sie erzielt in allen Kategorien mittelmäßige Ergebnisse: zwischen Platz 47 beim Thema IT und Kommunikation und 74 bei Mobilität. Die andere Seite des Rheins ist da erfolgreicher: Mit Rang 17 hat sich Mannheim drei Ränge nach vorne bewegt, Karlsruhe erreichte Platz fünf – im Vorjahr war die Stadt auf Rang zwei. Ganze 22 Plätze hat Mainz übersprungen und rangiert nun auf Platz 36, vor der Stadt Trier (Platz 43), die im vergangenen Jahr mit Rang 41 noch die „smarteste“ Stadt in Rheinland-Pfalz war.