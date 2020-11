Die ukrainische Softwareschmiede Skylum hat die fünfte Version ihrer erfolgreichen Luminar-Software in den Startlöchern. Die hat keine Versionsnummer mehr, sondern heißt nur noch Luminar AI. Das Kürzel steht für „Artificial Intelligence“, also „künstliche Intelligenz“. Schon die vor einem Jahr gestartete Version 4 setzte auf „AI Structure“, mit der Menschen, Himmel und Strukturen wie Sand oder Felsen erkannt und unterschiedlich optimiert werden konnten.

Auch die neueste Programmversion, die noch in diesem Jahr für PC und Mac herauskommen wird, kann zwar alle Bilder, also auch die klassischen jpg verbessern, wirklich beeindruckend sind aber die Effekte, die bei Bildern im RAW-Format möglich sind. Bessere Digitalkameras aber auch immer mehr Smartphones ab der Mittelklasse beherrschen dieses Dateiformat. Der Vorteil: Bilder im RAW-Format bieten Korrekturoptionen mit viel weiterem Spielraum. Auch aus sehr hellen oder dunklen Bildpartien lässt sich noch einiges herauskitzeln. Die Originaldateien bleiben aber erhalten; nur die Veränderungsparameter werden in einer separaten Datei gespeichert.

Die Beta-Version der AI-Version wirkt deutlich schneller als der Vorgänger. Bei der Bearbeitung von RAW-Bildern schlägt Luminar Korrekturen vor, die übernommen, aber im Detail auch wieder geändert werden können. Komplexe Korrekturen werden in Stilen zusammengefasst. Solche Stile kann man als Nutzer auch selbst anlegen, wenn man beispielsweise eine Reihe ähnlicher Fotos in gleicher Weise optimieren will.

Bei Landschaften lassen sich komplette Himmel austauschen und auf Wunsch mit einigen Vögeln bevölkern. Mit Vorsicht sind allerdings die Veränderungen bei Körperproportionen und Gesichtern zu genießen. Das folgt zwar den Geschmäckern vieler Selfie-Nachbearbeiter, führt aber ohne Fingerspitzengefühl manchmal zu bedenklichen Übertreibungen. Luminar AI kann bereits auf der Website von Skylum vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 99 Euro. Es gibt aktuell mehrere Software-Bundles, unter anderem mit dem Vorgänger, Luminar 4, als Doppellizenz für nur 50 Euro. Wer nicht gerade an mehreren Rechnern Bilder bearbeitet, braucht das nicht.

Interessant aber ist Aurora HDR, ein sehr effektives Programm, mit dem unterschiedlich belichtete Bilder eines Motivs zu einem Bild mit hohem Kontrastumfang verrechnet werden können. Wer mit Serienbildern experimentiert, für den sind die 60 Euro für Aurora gut angelegt.