Zum 100-jährigen Bestehen rutscht der Mannheimer Konzern weiter in die roten Zahlen. Das hat auch massive Auswirkungen für die Aktionäre.

Globale Krisen, schwankende Märkte, ein verändertes Konsumverhalten – und nun soll auch noch die Zuckerabgabe eingeführt werden: Die Lage auf dem Zuckermarkt ist seit Monaten angespannt und bleibt vorerst herausfordernd. Da überraschte es kaum, dass die Südzucker AG im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 „hinter den Erwartungen zurückgeblieben“ ist, wie Niels Pörksen, Vorstandsvorsitzender der Südzucker AG, bei der Vorstellung der Bilanzzahlen am Donnerstag in Mannheim erklärte.

Allerdings gilt das vor allem fürs Zuckergeschäft – den historischen Kern des Konzerns, der inzwischen aber nur noch 33 Prozent des Umsatzes ausmacht. Denn das Unternehmen hat sich stark diversifiziert. Tiefkühlpizzen oder pflanzenbasierte Grundstoffe für Veggie-Lebensmittel zählen seit Jahren zu wichtigen Produktbereichen, die viele Verbraucher beim Einkauf im Supermarkt nicht unbedingt der Südzucker AG zuordnen würden – und die im vergangenen Geschäftsjahr weitgehend stabil geblieben sind.

„Es ist gut, dass unsere Gruppe breit aufgestellt ist“, sagt Pörksen. So könne man negative Entwicklungen in einzelnen Bereichen durch andere Geschäftsfelder abfedern. „Das ist und bleibt eine unserer zentralen Stärken.“

Historisches Kerngeschäft mit großen Verlusten

Insgesamt meldete der Konzern mit weltweit mehr als 18.000 Mitarbeitern aber für das Ende Februar abgeschlossene Geschäftsjahr einen Verlust von 362 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Defizit noch 78 Millionen Euro betragen. Der Umsatz ging um knapp 14 Prozent auf 8,35 Milliarden Euro zurück (Vorjahr: 9,69 Milliarden Euro). „Das schwierige Marktumfeld und die wirtschaftliche Gesamtsituation hatten eine weitere, sehr unerfreuliche Auswirkung: Wir mussten – überwiegend im Segment Zucker – außerordentliche Abschreibungen vornehmen“, erklärte Pörksen.

Das hat auch drastische Folgen für die Aktionäre: Nachdem die Dividende bereits im Vorjahr deutlich gekürzt worden war, wird sie diesmal gestrichen – erstmals in der Geschichte der Südzucker-Gruppe, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

Allein im Segment Zucker hat das Unternehmen im vergangenen Jahr knapp 1,1 Milliarden Euro weniger Umsatz erzielt. Für Pörksen sind vor allem die Weltmarktpreise dafür ausschlaggebend, die „deutlich und anhaltend nach unten tendieren.“

Kritik an EU

Obwohl das Unternehmen gemeinsam mit Landwirten weitere Anbauflächen für Zuckerrüben reduziert habe, stünden die Zuckerpreise weiter unter Druck. Das liege auch an den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, erklärte der Vorstandsvorsitzende und kritisierte: „Der EU-Markt ist aus unserer Sicht mittlerweile einer der am wenigsten regulierten und geschützten Zuckermärkte.“

Importe würden nur begrenzt kontrolliert, und internationale Handelsabkommen wie das EU-Mercosur-Abkommen böten zwar Chancen für die Industrie in Europa. „Durch damit einhergehende immer neue zollfreie Zuckerimportmengen bringen sie in den sensiblen Rohstoffmärkten aber auch Unsicherheiten“, sagt Pörksen. Andere Länder könnten Zucker mit geringeren Kostenbelastungen und weniger rechtlichen Auflagen produzieren und würden damit auch zu sinkenden Preisen auf dem EU-Markt beitragen.

Was die Zuckerabgabe für Auswirkungen hat

Und jetzt soll auch noch die Zuckerabgabe kommen – zumindest plant die schwarz-rote Koalition in Berlin, ab 2028 eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke einzuführen. Man begrüße zwar grundsätzlich das Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung zu stärken. „Aus fachlicher Sicht haben wir allerdings ernste Zweifel, dass steuerliche Maßnahmen oder Abgaben auf einzelne Lebensmittelzutaten eine nachhaltige Wirkung entfalten. Erfahrungen aus anderen Ländern liefern hierfür bislang keine eindeutigen Belege“, betont Pörksen.

Der Konzern spricht sich dafür aus, den Fokus stärker auf Aufklärung und Ernährungsbildung zu legen, statt regulative Maßnahmen wie Steuern oder pauschale Bewertungen einzelner Zutaten in den Vordergrund zu stellen.

Sollte die Zuckerabgabe tatsächlich kommen, werde das natürlich auch Auswirkungen auf den Mannheimer Konzern haben. In welchem Umfang, könne er derzeit aber noch nicht sagen, „weil ja auch noch überhaupt nicht klar ist, wie genau diese Zuckerabgabe dann am Ende final aussieht“, so Pörksen.

Zuckerreduziertes Ernährungsverhalten

Auch der anhaltende Trend zu bewussterer, zuckerreduzierter Ernährung wirkt sich auf Europas größten Zuckerhersteller aus. Doch genau dieses veränderte Konsumverhalten, das das Zuckersegment belastet, sorgt in anderen Geschäftsbereichen der Südzucker AG für positive Impulse – etwa durch die steigende Nachfrage nach Fleischersatzprodukten.

Die pflanzlichen Grundstoffe dafür werden unter anderem im pfälzischen Südzucker-Werk in Neuoffstein (Kreis Bad Dürkheim) hergestellt. In der Division Beneo werden etwa Ackerbohnen zu Proteinkonzentraten verarbeitet, aus denen Kunden beispielsweise vegetarische oder vegane Fleischersatzprodukte herstellen.

Potenzial von pflanzenbasierter Ernährung

Die pflanzliche Ernährung ist längst im gesellschaftlichen Mainstream angekommen: Rund zehn Prozent der deutschen Bevölkerung ernähren sich mittlerweile vegetarisch oder vegan. „Da das Verbraucherverhalten stark preisgetrieben ist, beobachten wir angesichts der immer höheren Preise für Fleisch gerade einen weiteren Trend: die Flexitarier“, erklärt Theresa von Fugler, die bei der Südzucker AG unter anderem den Geschäftsbereich Beneo verantwortet. Flexitarier reduzieren ihren Fleischkonsum bewusst und greifen regelmäßig zu pflanzlichen Alternativen.

„Auch pflanzliche High-Protein-Produkte sind derzeit sehr beliebt“, sagt von Fugler. Das Potenzial fleischloser Produkte sei weiterhin groß, „und in diesem Bereich will Beneo natürlich mitspielen“ – vor allem mit der Produktion in Neuoffstein.

Leichter Mitarbeiterrückgang

Dort hatte der Konzern die Belegschaft im vergangenen Geschäftsjahr noch erweitert. Nun sank die Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag am 28. Februar in dem pfälzischen Werk aber von 703 auf 683. Am Konzernsitz in Mannheim ging die Mitarbeiterzahl ebenfalls leicht zurück – auf 678 nach zuvor 686.

Trotz der Verluste im Zuckersegment blickt Vorstandschef Pörksen hoffnungsvoll in die Zukunft. Wenn der Konzern seine Effizienz steigere und das Portfolio weiterhin diversifiziere, „können wir auch in einem dynamischen Marktumfeld weiter erfolgreich agieren.“ Die Zukunft der Südzucker AG dürfte dabei allerdings immer weniger vom Zucker abhängen.