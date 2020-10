Vielerorts werden sie wieder beobachtet: Brechend volle Supermärkte beim Wocheneinkauf und sich immer weiter lichtende Toilettenpapier-Regale. Die Angst vor einem zweiten Lockdown lässt sich am sogenannten Klopapierindex ablesen.

Die steigenden Infektionszahlen in ganz Deutschland verunsichern die Menschen erneut so sehr, sodass sich die Angst auch optisch bemerkbar mache – vor allem in den immer leerer werdenden Toilettenpapierregalen. Das meldeten zumindest die Discountmärkte Aldi und Lidl, wie die Wirtschaftswoche berichtete.

Bei über 7000 Infektionen und zahlreichen, sich ständig je nach Bundesland ändernden Corona-Regeln, scheint das Toilettenpapier ein zuverlässiger Indikator vor einem erneuten Lockdown zu sein. Auch wenn sich die die Leere bei Nudel-, Konserven und Desinfektionsmittelvorräten noch nicht zeigt. Doch wer in den vergangenen Wochen selbst eingekauft hat, registriert, dass die Menschen wieder aufstocken. Besonders in den Grenzgebieten zu Frankreich wurde das jüngst besonders sichtbar.

Klopapierindex als Indikator für Angst vor Lockdown

„Aktuell verzeichnen wir in unseren Filialen erstmals wieder einen leichten Anstieg der Nachfrage nach vereinzelten Produkten, darunter auch Toilettenpapier“, bestätigte Aldi Süd gegenüber der Wirtschaftswoche. Bei Lidl hieß es: „In einigen Regionen und Filialen verzeichnen wir vereinzelt eine leicht erhöhte Nachfrage in unserem Hygienesortiment. Auf eine Veränderung der Sachlage sind wir jedoch gut vorbereitet und können durch angepasste Maßnahmen schnell reagieren, um die Filialen mit ausreichend Ware zu versorgen.“

Auch das Handelsblatt hat den Klopapierindex im Blick: Von Januar bis September sei der Umsatz mit Toilettenpapier bei Drogerien und Supermärkten im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen, zeigte eine Auswertung des Marktforschungsinstituts Iri. In der zweiten Märzwoche lag der Umsatz laut Iri um 135 Prozent höher als in der Vergleichswoche 2019. Grund dafür durfte auch der verstärkte Arbeitseinsatz im Homeoffice gewesen sein.

Toilettenpapierhersteller sieht keine Engpässe

Doch auch nach der ersten Welle seien die Absatzzahlen für Toilettenpapier und Haushaltstücher noch immer über dem Vor-Corona-Niveau, sagte eine Sprecherin des Toilettenpapier-Herstellers Essity gegenüber dem Handelsblatt. „Aktuell deutet aber nichts darauf hin, dass die Menschen wieder beginnen Hamstervorräte anzulegen“, sagte sie gegenüber dem Handelsblatt.

Marktforschungs-Experte Dominick Overbeck von Iri glaubt trotzdem, dass es zu erneuten Hamsterkäufen kommen könnte, mit Blick auf eine mögliche zweite Pandemie-Welle im Winter. Er glaubt aber auch, dass die Verbraucher aufgrund der Erfahrungen in der ersten Welle keine Versorgungslücken mehr befürchteten und deshalb auf eine ständige Verfügbarkeit vertrauten.