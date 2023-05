Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kriminologen bezeichnen die gezielte Ansprache von Kindern im Netz mit dem Ziel, sie zu sexuellen Handlungen zu bringen, als Cyber-Grooming. Häufig bahnen die Täter den Kontakt in Chats von Onlinespielen oder in Netzwerken wie TikTok und Instagram an.

„In der Pubertät geht jungen Leuten vieles durch den Kopf, das nutzen die Täter aus, indem sie vorspiegeln: Ich verstehe dich, mit mir kannst du über alles reden“, erläutert