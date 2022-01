Seit kurzem ist auch in Deutschland ein konsequent modularer Laptop zu bestellen. Alles, was kaputt gehen kann, ist hier leicht auszutauschen. Gelingt den Entwicklern aus den USA ein Produktstart, der wirtschaftlich erfolgreicher ist als beim ähnlich konzipierten Fairphone aus den Niederlanden?

2019 hatte die Entwicklung in San Francisco begonnen. Im Sommer 2021 startete nach eineinhalb Jahren die Vermarktung in den USA. Und nun ist der Framework Laptop auch bei uns unter frame.work/de bestellbar. Die Grundidee ist simpel: Alle wichtigen Komponenten sollen ohne besondere Kenntnisse austauschbar sein. Das bedeutet einfaches Nachrüsten von Arbeitsspeicher oder SSD, aber auch den schnellen Austausch von defekten Komponenten bis hin zum anfälligen Bildschirm. Einzig nötiges Werkzeug ist ein TORX-Schraubendreher, der dem Gerät bereits beiliegt. Das sollte alle freuen, die sich schon mal darüber ärgerten, wenn ein eigentlich noch leistungsfähiges Gerät nur mit so hohem Aufwand repariert werden konnte, dass es vorzeitig auf dem Müll landete.

Voraussetzung ist der konsequente Verzicht auf Klebstoff und Lötverbindungen, mit denen die Komponenten herkömmlicher Laptops auf engstem Innenraum verbunden werden. Wer den Rechner öffnet, sieht ein aufgeräumtes Innenleben mit stabil gesteckten Verkabelungen und kurzen Hinweisen auf die Funktion und den Ausbau von Komponenten. Aufgedruckte QR-Codes führen über den Umweg des Smartphones zu genaueren Anleitungen.

Das ist schon lobenswert genug. Darüber hinaus sieht der Framework Laptop auch noch ansehnlich aus. Das im Profil keilförmige Gehäuse des 13-Zoll-Rechners ist gerade mal 16 Millimeter schlank und wiegt nur 1,3 Kilo. Damit ist es sogar etwas leichter geraten als ein MacBook Pro mit 13 Zoll. Bei uns gibt es nur eine Gehäusevariante mit mattem Aluminium und schwarzem Displayrahmen.

Es gibt derzeit drei Konfigurationen: Base, Performance und Professional. Base bietet einen i5-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB SSD für 1149 Euro. Das ist preislich und leistungsmäßig nicht optimal. Empfehlenswerter ist die Performance-Ausstattung mit i7-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD für angemessenere 1559 Euro. Einen Preissprung macht das Professional-Set mit schnellerem i7-Prozessor, 32 GB RAM und einer 1-Terabyte-SSD. Dafür sind allerdings 2279 Euro zu zahlen. Für die beiden günstigeren Versionen wird aktuell eine Lieferung im März versprochen.

Selbstbauer mit etwas Geschick können auch zu einer DIY-Edition greifen. Die kostet 899 Euro mit Base-Ausstattung. Im Set fehlen aber SSD, RAM und USB-Ports, die separat nach Geschmack hinzubestellt werden müssen. Das ist keinesfalls günstig, erfreut aber Bastler, die stolz auf einen Eigenbau verweisen können. Alle Besteller werden sich über eine frische Bewertung aus Frankreich freuen. Da müssen sich neue Rechner einem Reparaturtest unterziehen. Der Framework Laptop hat dabei 9,7 von 10 Punkten erreicht. Solche Werte sollten beim Leistungsprofil des Rechners natürlich berücksichtigt werden. Denn bei einem reinen Preis-/Leistungsvergleich hat die Konkurrenz, im Moment besonders Apple, die Nase vorne.

Das ist ähnlich wie beim niederländischen Hersteller Fairphone. Der hatte 2014 sein erstes reparaturfreundliches Smartphone auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist das vierte Modell verfügbar. Es ist vergleichbar modular gebaut und erfreut sich bester Reparierbarkeit, was ihm den Ehrentitel „nachhaltigstes Smartphone der Welt“ eingebracht hat. Auch hier reicht ein Schraubenzieher, um Kamera, Mikrofon oder Display zu tauschen. Es wird allseits in den Medien gelobt. Weil der Hersteller auf faire Produktion aller Komponenten setzt, ist es vergleichsweise teurer als herkömmlich produzierte Geräte. 580 Euro bedeutet gehobene Mittelklasse. Und dafür bekommt man auf dem „unfairen“ Markt mehr an Leistung . 2021 verkauften die Niederländer insgesamt knapp 100.000 Smartphones. Das reichte für rentables Arbeiten. Allein in Deutschland wurden aber im gleichen Jahr 22,1 Millionen Geräte erworben - das ist mehr als 200-mal so viel.

Beim Framework wie beim Fairphone stellt sich also neben der Leistungsfrage die moralische: Was ist uns ein Gerät wert, das viele der Kriterien erfüllt, die gefordert werden, um Produktion und Konsum planetenfreundlicher zu machen?