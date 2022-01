Wegen der stark steigenden Inflation läuft in Deutschland eine Debatte über Möglichkeiten zur Entlastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Viele Forderungen konzentrieren sich dabei auf die EEG-Umlage, weil Preiserhöhungen für Energie ein treibender Faktor der Teuerungsrate sind und der Staat direkt eingreifen könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist die EEG-Umlage?

Die Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) wird seit 2000 erhoben. Sie wurde eingeführt, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu finanzieren. Durch die Einnahmen aus der Umlage, die prinzipiell auf alle Stromverbraucher umgelegt wird, sollen höhere Abnahmepreise für Ökostromanbieter finanziert werden. Eine EEG-Abgabe gab es aber schon 1998 mit der Liberalisierung des Strommarkts.

Wie funktioniert das genau?

Betreibern von Windkrafträdern oder Photovoltaikanlagen wird zur Förderung von Investitionen per Gesetz ein fester Abnahmepreis zugesichert, sofern sie Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Dieser liegt über dem Preis, zu dem Strom an Großhandelsbörsen gehandelt wird. Das führt dazu, dass Übertragungsnetzbetreiber, die Ökostrom abnehmen, theoretisch ein Verlustgeschäft machen würden. Das verhindert die Umlage: Durch deren Einnahmen bekommen die Netzbetreiber die Differenz erstattet. Die Höhe der Umlage schwankt, weil sich die Börsenpreise für Strom ebenso verändern wie die Menge des eingespeisten Ökostroms. Auch der Zubau von Anlagen für erneuerbare Energien spielt hinein. Die Netzbetreiber schätzen jedes Jahr im Voraus unter Aufsicht der Bundesnetzagentur die Höhe neu.

Wie ist die aktuelle Lage?

2021 drohte wegen des Einbruchs der Börsenpreise für Strom durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zunächst ein heftiger Anstieg der Umlage, was aber durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt verhindert wurde. Dadurch lag sie letztlich bei 6,5 Cent je Kilowattstunde. 2022 beträgt die Umlage 3,72 Cent – der niedrigste Stand seit zehn Jahren. Dies liegt an den steigenden Börsenstrompreisen sowie am Zuschuss des Bundes aus den Einnahmen der 2021 eingeführten CO 2 -Bepreisung. Für 2022 beträgt dieser Zuschuss 3,25 Milliarden Euro.

Warum dann die Debatte?

Die Umlage sorgt seit Langem für kontroverse Diskussionen, da sie Strom für Privathaushalte und Unternehmen verteuert. Nur Firmen aus besonders stromintensiven Branchen können Rabatte beantragen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, die umstrittene Umlage bis 2023 abzuschaffen.

Mit dem inflationstreibenden allgemeinen Anstieg der Energiepreise hat die Debatte an Schärfe und Tempo gewonnen. Die Befürworter einer schnellen Absenkung oder Abschaffung der Umlage reichen dabei vom Bundesverband der Verbraucherzentralen über große Unternehmensverbände bis hin zu kommunalen Spitzenvertretern. Auch die Opposition im deutschen Bundestag erhöht den Druck nun massiv. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte am Montag die Abschaffung „schnellstmöglich in diesem Jahr“ an.

Welche Konsequenzen hätte dies?

Die wegfallenden Einnahmen aus der Umlage müssten dann aus allgemeinen Haushaltsmitteln des Bundes ausgeglichen werden. Dies sehen auch die ursprünglichen Koalitionsplanungen für ein Ende der Umlage so vor. Bei einer beschleunigten Abschaffung könnten dafür laut Medienberichten kurzfristig eventuell Mittel aus dem Energie- und Klimafonds der Regierung genutzt werden.