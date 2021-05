Alle führenden Hersteller von Hochleistungs-Segelflugzeugen kommen aus Deutschland. Die Konkurrenz aus dem Ausland ist gering – der Technologiedruck dagegen hoch. Woran liegt das? Inzwischen arbeiten und forschen fast alle Firmen an neuen Elektromotoren zur Unterstützung der Segler. Der Vorreiter der Technologie sitzt in der Pfalz.

Der Traum vom Fliegen: Fast lautlos gleiten die weißen Segler mit ihren langen Flügeln und ohne Motor über die Landschaft. Streckenflüge von über 1000 Kilometern sind in Deutschland möglich, der derzeitige Weltrekord liegt bei 3009 Kilometern – in Argentinien. Flughöhen von mehreren Tausend Metern werden erreicht. Die Technologie, die das ermöglicht, sei weit fortgeschritten, sagt Reiner Kickert, Vorsitzender des Verbands Deutscher Segelflugzeughersteller: „Wir erreichen Gleitzahlen von 1:70. Mit 1000 Metern Höhe können wir so 70 Kilometer gleiten.“

Der Segelflugzeugmarkt sei recht übersichtlich. Die drei weltgrößten Hersteller: Schempp-Hirth in Kirchheim auf der Schwäbischen Alb, Alexander Schleicher auf der Wasserkuppe in Hessen und DG Flugzeugbau in Bruchsal. Die gibt es bereits seit vielen Dekaden. Heute beschäftigen sie jeweils 70 bis 120 Mitarbeiter. Dazu kommen einige kleinere Hersteller, die sich auf Nischen spezialisiert haben. Kickert nennt etwa Binder Flugzeugbau, der an Flugzeugen mit großen Spannweiten arbeitet.

Großer Konkurrenzdruck

In Deutschland arbeiteten etwa 500 Menschen bei den Herstellern und noch einmal 500 bei Zulieferern. Die Großen produzieren pro Jahr etwa 100 Flugzeuge, schätzt er. Insgesamt dürften etwa 400 Stück aus deutscher Produktion kommen. Schempp-Hirth machte nach eigenen Angaben im Bundesanzeiger im Jahr 2018 knapp 13 Millionen Euro Umsatz. Kickert bestätigt: Die drei Großen seien mittelständische Unternehmen mit Umsätzen um die 10 Millionen Euro.

Der Konkurrenzdruck – vor allem der technologische – sei in Deutschland groß. Konkurrenz aus anderen Staaten gebe es kaum. Osteuropäische Hersteller verstärkten den Preisdruck, hinkten aber technologisch hinterher. Konkurrenz komme seit einigen Jahren aus Südafrika, von Jonkers Sailplanes, dessen Produktion von Hochleistungs-Flugzeugen vom Staat massiv unterstützt werde. „Die Konkurrenz nehmen wir wahr“, so Kickert.

„Man kann den Überblick behalten“

In Deutschland gebe es einen historischen Wettbewerbsvorteil: Im Friedensvertrag von Versaille 1919 waren zunächst keine motorbetriebenen Flugzeuge erlaubt. „Deshalb wurden auf der Alb und in der Rhön die ersten Segelflugzeuge entwickelt und Versuche mit Thermik und Hangwind durchgeführt“, sagt Kickert. Den ersten Flieger, der eine Stunde ohne Motor in der Luft geblieben sei, habe die Akademische Fliegergruppe (Akaflieg) Hannover gebaut. Viele solcher Gruppen gebe es heute noch.

Kickert selbst habe während seines Studiums bei der Akaflieg Braunschweig gearbeitet und sei beim Bau des sogenannten Nurflüglers von Anfang bis Ende dabei gewesen. Das sei das Schöne an Segelflugzeugen: „Man kann sie quasi allein konstruieren. Das möchte ich meinen Studierenden vermitteln: Man ist nicht nur ein kleines Rädchen, sondern kann den Überblick behalten.“ Bei Jumbojets sei das dagegen nicht möglich. Man brauche Experten, die sich mit den verschiedenen Komponenten auskennen.

In den zehn Akafliegs in Deutschland konstruieren und bauen Studierende in Eigenverantwortung Flugzeuge. „So entstehen immer neue Technologien“, sagt Kickert, der 1996 sein eigenes Flugzeugbau- und Forschungs-Unternehmen Leichtwerk gegründet hat. Die Technologien würden maßgebend im Flugzeugbau eingesetzt, auch bei Firmen wie Airbus. Die Zusammenarbeit zwischen Akafliegs, Herstellern – die oft Absolventen mit Akaflieg-Erfahrung einstellen – und den vielen Flugsport-Vereinen mache Deutschland zu dem perfekten Standort für Segelflugzeugbau.

Markt generell recht stabil

Segelflug wird vor allem in Vereinen betrieben. Im Flugsport brauche man die Vereinskollegen, sagt Kickert, allein sei Flugbetrieb nicht möglich. Die Vereine machen eine der beiden großen Käufer-Gruppen von Segelflugzeugen aus. Außer guten Flugeigenschaften stehen hier Sicherheit und einfache Bedienung im Vordergrund. Die zweite Gruppe bestehe aus individuellen Käufern. Hier gehe der Trend weg von reinen Segelfliegern hin zu Hilfsantrieben, als sogenannte Heimkehrhilfe oder für den Eigenstart.

Der Markt sei generell recht stabil: Über die vergangenen fünf Jahre habe es einen Rückgang von maximal 5 Prozent gegeben. „Die Anzahl der Vereinsflugzeuge geht leicht zurück. Dafür werden mehr Flieger mit Hilfsmotor gekauft“, so Kickert. Derzeit werde an elektrischen Antrieben geforscht, die zuverlässiger seien als Verbrennungsmotoren. Einer der Vorreiter: Lange Aviation in Zweibrücken. „Lange hat das erste Segelflugzeug mit Elektromotor gebaut. Ohne seine Forschung wären wir noch nicht so weit“, sagt Kickert.

„Flugzeuge halten ewig“

Für ein neues Segelflugzeug müsse man mit mindestens 100.000 Euro rechnen. Und mit Lieferzeiten von bis zu drei Jahren. Das erklärt Kickert so: „Die Firmen versuchen, Stabilität zu erhalten. Sie brauchen qualifizierte Mitarbeiter, die können sie nicht feuern.“ Um Flauten abzufedern müssten die Auftragsbücher daher über mehrere Jahre voll sein. Das sorge aber auch für Qualität. „Die Flugzeuge halten ewig: Flieger aus den 80er-Jahren sind noch immer fliegbar.“ Das wiederum sorge für einen großen Gebrauchtmarkt, die Flugzeuge verlören kaum an Wert. Für 20.000 Euro könne man heute ein gutes Flugzeug kaufen und Jahre später für fast den gleichen Preis wieder verkaufen.

Zur Sache: Wie werde ich Pilot?

Es gibt zwei Wege zum Pilotenschein: Die erste Möglichkeit wird von den meisten Piloten in Deutschland genutzt: Flugsportvereine. Dort werden Flugschüler kostengünstig von ehrenamtlichen Fluglehrern ausgebildet. Ein weiterer Vorteil: Flugschüler lernen von Anfang an viel über Technik, da häufig selbst an Flugzeugen repariert und gebastelt wird. Die meisten Vereine erwarten zudem eine gewisse Anzahl an Arbeitsstunden, in denen man in der Werkstatt mitarbeiten muss. In Deutschland dürfen Jugendliche ab 14 Jahren mit der Segelflugausbildung beginnen. Das Mindestalter für die Prüfung liegt bei 16 Jahren. Im Segelflugverein lernen Jugendliche außer technischem Wissen, Verantwortung zu übernehmen: Denn sie dürfen nach etwa 50 bis 100 Starts ganz allein fliegen. Die zweite Möglichkeit: Die sieben Flugschulen in Deutschland bieten Kompaktkurse an. Auf der Wasserkuppe kann man zum Beispiel für knapp 1500 Euro in zehn Tagen die Ausbildung bis zum ersten Alleinflug absolvieren. Dann folgt die theoretische Ausbildung, eine Theorieprüfung sowie Übungsflüge und die praktische Prüfung – hierfür sowie für ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis muss ebenfalls Geld eingeplant werden.