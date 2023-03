Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was tun, wenn der Energieversorger jetzt deutlich mehr Geld will, Preisgarantien kippt, plötzlich einen doppelt so hohen Abschlag verlangt oder sogar den Liefervertrag kündigt? Verbraucherschützer raten zur Vorsicht: Jetzt schnell noch den Anbieter wechseln kann zum Bumerang werden.

Millionen Strom- und Gaskunden haben die Hiobsbotschaft schon erhalten, dass ihre Versorger die Tarife teils drastisch erhöhen. Anderen steht die unangenehme Post noch bevor, sagt Peter Lassek, Rechtsanwalt