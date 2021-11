Grundstückseigentümer dürfen nach der Fertigstellung einer Straße oder anderer Anlagen nur für begrenzte Zeit an den Baukosten beteiligt werden.

Mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss verwarf das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine gegenteilige Regelung in Rheinland-Pfalz als verfassungswidrig. Der Vorteil aus der Erschließung und der Beginn der Beitragszahlungen müssen danach eng beieinanderliegen. (Az: 1 BvL 1/19)

Neue Baugebiete werden zunächst an die öffentliche Infrastruktur angeschlossen, bei Altbauten wird die Infrastruktur gegebenenfalls nachgebessert. Dazu gehören die Leitungen für Wasser, Abwasser, Gas, Strom und womöglich Fernwärme sowie das öffentliche Straßennetz samt Straßenbeleuchtung. Die Kosten hierfür werden von den Kommunen durch die Erschließungsbeiträge auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Konkreter Fall aus Rheinland-Pfalz

Voraussetzung hierfür ist eine formelle „Widmung“ der Erschließung. Nach dem Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz gibt es hierfür keine Fristen, und die Kommunen lassen sich damit oft viel Zeit. Dadurch können die mit der Erschließung entstandene „Vorteilslage“ für die Grundstückseigentümer und der Beginn der Beitragserhebung zeitlich weit auseinanderfallen.

Die Prüfung der rheinland-pfälzischen Vorschrift hatte das Bundesverwaltungsgericht angestoßen. Im konkreten Fall ging es um einen Eigentümer in Rheinland-Pfalz, der für eine Straßenanbindung nach 25 Jahren Beiträge in Höhe von mehr als 70.000 Euro zahlen sollte. Damals wurden Grundstücke eines Gewerbegebiets mit einer 1985 und 1986 gebauten Stichstraße an das Wegenetz angeschlossen, 2003 und 2004 wurde die Straße in die andere Richtung weitergeführt. Erst 2007 wurde die Straße aber in voller Länge als Gemeindestraße „gewidmet“.

Innenministerium will abwarten

Nach Auskunft des Eigentümerverbandes Haus & Grund sorgen ähnliche Probleme auch in anderen Bundesländern immer wieder für Streit.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium kündigte am Mittwoch an, vor weiteren Schritten die schriftliche Urteilsbegründung aus Karlsruhe abzuwarten. Diese werde geprüft und danach werde sich das Ministerium gegebenenfalls dazu äußern, teilte ein Sprecher mit.

