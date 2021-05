Weil viele Gastronomiebetriebe und Hotels seit Corona vor dem Aus stehen, muss der Staat als Lebensretter ran. Und zwar schnell.

Corona-bedingte Belastungen genau ermitteln, gezielte Finanzhilfen flott freigeben, Schuldzinsen stunden und bürokratische Hemmnisse entschlossen abbauen: Das sind die Mittel, mit denen die Widerstandsfähigkeit und die Gesundungskräfte von krisengeschüttelten Branchen wirkungsvoll gestärkt werden können. Wobei weniger Regelungswahn und geringere Steuerlasten der Wirtschaft (und den Verbrauchern) ganz allgemein zugute kämen. Die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern, darunter die IHK für die Pfalz, haben deshalb die Politik zu Recht aufgefordert, dies auf der politischen Agenda mit Priorität zu behandeln.

Keine Gnade gefunden

Denn das ganze Ausmaß der existenzgefährdenden Pandemie-Einschränkungen gerade für die Gastronomie- und Hotel-Branche und für die Freizeit-, Kultur- und Event-Wirtschaft lässt sich noch gar nicht überblicken. Obwohl viele Betriebe akzeptable Hygiene-Konzepte hatten, fanden Öffnungswünsche keine Gnade, während anderswo (etwa in Einkaufsmärkten mit ähnlichen Waren) ungerechterweise mit anderem Maß gemessen wurde.

Wenigstens können sich manche Gastronomiebetriebe über Wasser halten, indem sie Speisen zum Abholen bieten. Auch Wohnmobil-Menüs werden in der Pfalz angeboten – mit Bedienung bis an die Fahrzeugtür. Immerhin ein wenig Umsatz für die Betriebe und ein Stückchen Freiheit für die Freizeitmobilisten. Doch das darf nicht ablenken von der Notwendigkeit einer umfassenden staatlichen Hilfe für die Branche mit ihren Zehntausenden Beschäftigten allein in Rheinland-Pfalz.