Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat deutlich gemacht, dass es für den Begriff „Schrittgeschwindigkeit“ in einem verkehrsberuhigten Bereich einen festen km/h-Wert nicht gibt. In der Rechtsprechung werden teilweise 7 km/h und teilweise 10 km/h angenommen; eine gesetzliche Regelung fehlt. Aus diesem Grund durfte ein Mann, der in einer solchen Straße mit 38 km/h geblitzt worden war, nicht so behandelt werden, als habe er die innerörtliche Höchstgeschwindigkeit um 31 km/h überschritten – mit der Folge einer Geldbuße in Höhe von 160 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat. Das OLG Hamm reduzierte die Geldbuße und hob das Fahrverbot auf – eben wegen der fehlenden festen Regelung. Deswegen müsse zugunsten des Autofahrers vom höheren Wert (10 km/h) ausgegangen werden (Az.: OLG Hamm, 1 RBs 220/19). hst