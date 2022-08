Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket bleibt hoch: Seit dem Verkaufsstart Ende Mai sind bis einschließlich Montag laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 38 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden.

„Die aktuellen Zahlen bestätigen nach wie vor unsere Prognose von monatlich etwa 30 Millionen 9-Euro-Tickets“, hieß es von VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff. Dafür müssen allerdings die rund zehn Millionen Abonnenten, die sich nicht extra ein 9-Euro-Ticket kaufen mussten, jeden Monat neu mitgezählt werden. Dazu zählen im Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) beispielsweise die Besitzer eines Job-Tickets oder einer Karte ab 60.

Die Debatte um eine Anschlusslösung ging derweil am Montag weiter. SPD-Chef Lars Klingbeil sprach sich auf NDR Info dafür aus, einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket mit einer Sondersteuer auf hohe Zusatzgewinne von Energieunternehmen zu finanzieren. Mit dem Geld könne die „dringend notwendige“ Nachfolge für das 9-Euro-Ticket bezahlt werden.

Am Wochenende hatte sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) gegen eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt für eine Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets ausgesprochen. Dafür stünden in der Finanzplanung keinerlei Mittel zur Verfügung.

Dämpfender Effekt auf Straßenverkehr

Derweil haben die ersten Auswertungen mehrerer Studien rund um das 9-Euro-Ticket ergeben, dass die Sonderfahrkarte zwar durchaus Wirkung zeigt, aber kaum alle Hoffnungen und Ziele erfüllen kann. Eine Auswertung von Mobilfunkdaten durch das Statistische Bundesamt ergab, dass im Juni 2022 die bundesweiten Bewegungen im Schienenverkehr rund 40 Prozent höher lagen als im Juni 2019. Die Zahlen zeigen zudem, wie berichtet, auch einen dämpfenden Effekt auf den Straßenverkehr. Das deckt sich mit Ergebnissen einer Studie aus dem Großraum München, die unter anderem die Bewegungsdaten Hunderter Teilnehmer auswertet. Statt im Juni – wie üblich – leicht zu steigen, ging der Straßenverkehr um 3 Prozent zurück.

„System ist am Anschlag“

Auch eine Auswertung des Verkehrsdatenspezialisten Tomtom für die Deutsche Presse-Agentur hatte auf einen Rückgang der Staus in großen deutschen Städten durch das 9-Euro-Ticket hingedeutet. Allerdings ist nur ein kleiner Teil der vielen zusätzlichen Fahrgäste vom Auto umgestiegen. „Das Ticket führt zu einer höheren Nutzung des Öffentlichen Verkehrs, aber vor allem selektiv auf bestimmten Strecken – sogar soweit, dass dort der Verkehr zusammenbricht“, sagt Christian Böttger, Bahn-Experte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW). „Wenn wir wirklich stabiles Wachstum wollen im Öffentlichen Verkehr, dann müssen wir vor allem die Kapazitäten entsprechend erweitern“, sagt HTW-Experte Böttger. „Was wir gesehen haben, ist, dass das System wirklich am Anschlag ist.“ Böttger geht allein für den Eisenbahnverkehr von einem Investitionsstau beim Neu- und Ausbau von rund 150 Milliarden Euro aus.

Was folgt auf das 9-Euro-Ticket?