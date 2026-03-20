Bundesverkehrsminister Schnieder hat eine Bahn-Taskforce eingesetzt. Sie schlägt 22 Maßnahmen vor. Ausdrücklich nicht dazu gehört eine Reduzierung des Zugangebots.

Wenn der Verkehrsminister zu einer Pressekonferenz einlädt, bei der es um die Pünktlichkeit der Bahn geht, schaut man natürlich ganz genau auf die Uhr. Also: Um 13 Uhr sollte es losgehen, da wurde Patrick Schnieder (CDU) aber noch verkabelt. Um 13.01 Uhr betrat er den Raum, da mussten dann aber erst noch Mikrophone verteilt und angestellt werden, „Test eins, zwei, drei“. 13.02 Uhr sagte der Minister: „Am 28. November hatten wir die erste Sitzung der ,Taskforce zuverlässige Bahn’, heute war die letzte. Das ist ein wichtiger Meilenstein.“ Zwei Minuten Verspätung also. Im Bahnverkehr ist man da ganz anderes gewohnt. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ( DB) lag die Pünktlichkeit im Februar bei 59,4 Prozent. Als verspätet gilt ein Zug nach DB-Definition ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Die Kommission hat sich nun um kurzfristige Linderung bemüht. „Extrem offen“ sei die Arbeit in der 36-köpfigen Taskforce gewesen, sagte Anja Schöllmann, Vorständin bei der DB Fernverkehr, man habe die „Perspektive von allen“ bekommen.

Vom Tisch ist die Forderung nach einem Schrumpfkurs

Die „Taskforce“ hat dazu ein Bündel aus 22 Maßnahmen vorgelegt, die den Betrieb schon in den kommenden Monaten stabilisieren sollen. Eine Ausdünnung des Fahrplans soll es nicht geben. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU), derzeit Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, begrüßte, dass es keine Streichungen geben wird. Auch Dirk Flege, Geschäftsführer der „Allianz pro Schiene“, betonte: „Weniger Züge als Heilsversprechen“ sei nun vom Tisch. Eine Reduzierung des Angebots in überlasteten Knoten wie Köln oder Hamburg sei die allerletzte Maßnahme und werde in jedem Fall befristet sein. Ein „Gesundschrumpfen des Bahnverkehrs“ sei nicht angesagt.

Als besonderen Erfolg wertete Flege die Zusage des Bundesverkehrsministeriums, dass ab sofort Pläne für den Ausbau überlasteter Knoten für den Bundeshaushalt anmeldet werden sollen. Dies könnte man zwar für selbstverständlich halten, in Wirklichkeit seien solche Pläne bisher aber oft folgenlos in Schubladen verschwunden.

Gleis 19 in München als Joker

Martin Burkert, Chef der größten Eisenbahnergewerkschaft EVG, sprach von 22 „Blaulichtmaßnahmen“, deren Umsetzung sofort in Angriff genommen werden könne. Die größte mediale Aufmerksamkeit findet die Idee der „Jokergleise“. Burkert erläuterte dieses Vorhaben am Beispiel des Gleises 19 im Münchner Hauptbahnhof. Diesen Gleis sei aus allen Richtungen anfahrbar. Es eigne sich deshalb besonders gut dafür, gewissermaßen als Joker für den Fahrdienstleiter in Reserve gehalten zu werden, den er beispielsweise im Fall von Verspätungen ziehen kann. In München wäre dies wohl in der Tat möglich. Im beengten Kölner Hauptbahnhof ein geeignetes Gleis zu finden, dürfte deutlich schwieriger sein. Der Kölner Hauptbahnhof und die Hohenzollernbrücke, die mit sechs Gleisen über den Rhein führt, sind ein Paradebeispiel dafür, dass Regional- und Fernverkehr um knappe Fahrplantrassen konkurrieren. Ein großer Teil der ICE fährt schon am Hauptbahnhof vorbei und hält stattdessen in Köln-Deutz auf der anderen Rheinseite. Die DB legt aber großen Wert darauf, dass die ICE-Linien 42 und 43, die über Mannheim und Köln fahren, auch künftig den Hauptbahnhof bedienen und verweist auf die Wünsche der Kunden, die lieber im direkt neben dem Dom gelegenen Hauptbahnhof als in Köln-Deutz aussteigen. Betrieblich sind gerade diese ICE-Züge aber ein besonderes Problem , weil sie im hoch belasteten Hauptbahnhof auch noch die Fahrtrichtung wechseln und zweimal über die stark frequentierte Hohenzollernbrücke fahren müssen.

Gerade auf hochbelasteten Strecken reicht oft schon eine kleine Ursache – etwa eine Türstörung –, um den Fahrplan aus dem Takt zu bringen. Weil Puffer fehlen, übertragen sich die Verzögerungen auf nachfolgende Züge. Genau hier will die Taskforce ansetzen. Größere Zeitabstände zwischen Zügen sollen verhindern, dass sich Verspätungen fortpflanzen. Von 2027 an soll „auf ausgewählten Strecken zielgerichtet eine verbindliche Pufferzeit“ eingeführt werden.

In Knoten ist kaum noch Platz für zusätzliche Züge

Philipp Nagl, Chef der DB-Infrastruktursparte InfraGo, kündigte an, dass bei der Vergabe von Fahrplantrassen künftig stärker als bisher auf den Faktor Pünktlichkeit geachtet werden soll. Er rechne aber nicht damit, dass dies in signifikantem Umfang zu weniger Zügen führen werde. Klar ist allerdings, auch wenn Nagl dies nicht expressis verbis aussprach, dass für zusätzliche Züge in Knoten wie München kaum noch Platz ist. Dies dürfte beispielsweise relevant werden, wenn neue Anbieter wie das italienische Unternehmen Italo in den Münchner Hauptbahnhof fahren wollen.

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