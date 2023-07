Der ViewSonic PX749-4K ist hell genug für Tageslicht und schnell genug für anspruchsvolle Konsolenspieler. Dazu bietet er einen attraktiven Preis.

Das US-Unternehmen ViewSonic ist vor allem für seine Monitore bekannt. Ein frisch aufgelegter DLP-Projektor glänzt mit zwei Leistungsdaten: einer Helligkeit von bis zu 4000 ANSI-Lumen und einer Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 240 Hz. Dazu liefert das Bild die 4K-Auflösung, die durch Flachbildfernseher zum neuen Standard geworden ist. Die Helligkeit reicht aus, um auch in kaum abgedunkelten Räumen Kinofeeling zu verbreiten. Die Frequenz kombiniert mit einer Ansprechzeit von 4,2 Millisekunden liefert ruckelfreie Action beim Gaming – ein schnelles Zuspielgerät vorausgesetzt. Gamer werden sich auch über die „Designed for Xbox“-Zertifizierung freuen. Per USB-C lässt sich auch eine Nintendo Switch direkt anschließen.

Für kontrastreiche Bilder werden die Standards HDR und HLG (Hybrid Log Gamma) unterstützt. Der Kontrast liegt bei immerhin 12.000:1. Das verbaute Zoomobjektiv bietet Faktor 1,3. Vom digitalen Zoom sollte man aber wie immer die Finger lassen. Projektionen dürfen eine Diagonale von bis zu 300 Zoll, also gut 7,5 Meter haben. Da bräuchte es schon einen kleinen Kinosaal mit einer Leinwand von 6,6 x 3,7 Metern. Die automatische Keystone-Korrektur beseitigt etwaige trapezförmige Verzerrungen des projizierten Bildes. Im Handel wird der Beamer meist zwischen 1420 und 1450 Euro angeboten.