Powerbanks sind nützlich, wenn Handy oder Tablet der Saft ausgeht. Beim Nachladen der externen Stromspeicher gönnen sich viele Geräte aber viel Zeit. ElecJet will das mit seinem Apollo Ultra ändern.

Powerbanks liefern meist zwischen 10.000 und 30.000 mAh Strom. Das reicht für etwa drei bis zehn Ladevorgänge mit einem Smartphone. Das Nachladen der Powerbank selbst ist aber meist ein zäher Vorgang. ElecJet hat deshalb die nach eigenen Angaben „schnellste Powerbank der Welt“ konstruiert.

Gelungen ist den Amerikanern das durch den Einsatz von Graphen in einer Größenordnung, die sehr schnelles Laden und zugleich sehr viele Ladezyklen erlaubt. Graphen gilt seit einiger Zeit als das Wundermaterial für Akkus, wird aber aus Kostengründen noch sehr wenig eingesetzt. Es besteht aus Kohlenstoff, der in maximal dünnen Schichten in der Stärke eines Atoms zu Speicherzellen verwoben wird. Graphen ist etwa zehnmal stabiler als Stahl, dazu hervorragend leitfähig und zugleich das dünnste zweidimensionale Material der Welt.

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus: Die Speicherzellen können sehr viel schneller aufgeladen werden. Beim Apollo Ultra mit seinen 10.000 mAh klappt das in gerade mal 27 Minuten. Da Graphen Wärme besser ableitet und chemisch sehr stabil ist, hält es auch länger. Im Gegensatz zu den erwartbaren 500 Ladezyklen einer herkömmlichen Powerbank verspricht ElecJet, dass die neuen Akkus bis zu 2500-mal aufgeladen werden können. Und am Ende der Lebenszeit soll die Leistung immer noch 80 Prozent betragen. Größere Haltbarkeit bedeutet dabei auch höhere Umweltverträglichkeit.

Die Apollo Ultra verfügt über zwei Anschlüsse: 1 x USB-C, 1 x USB-A. Der erste dient zum Aufladen der Powerbank und der Abgabe von Ladestrom mit einer Leistung von bis zu 65 Watt. Der andere dient nur zum Laden vor allem von Smartphones mit einer Leistung von 18 Watt.

Die Apollo Ultra gehört nicht zu den kapazitätsstärksten Akkus. Sie ist aber mit ihrer schlanken Größe von 130 x 68 x 17 mm bei einem Gewicht von nur 256 Gramm trotz ihrer neuen Technologie weder größer noch schwerer als herkömmliche Geräte mit Lithium-Ionen-Akku und gleicher Kapazität. Aber für die innovative Graphen-Technik wird zur Markteinführung ein etwa dreimal höherer Preis verlangt. Angesichts der fünf Mal größeren Haltbarkeit rechnet sich der Kauf vor allem für Nutzer, die oft mit Smartphone und Tablet in stromarmen Gebieten unterwegs sind oder auf Sicherheitsreserven im Alltag auf keinen Fall verzichten wollen oder können.

ElecJet hatte die Resonanz auf das neue Produkt zunächst im November auf der Online-Plattform IndieGoGo getestet und sehr schnell das Limit für den Start der Massenproduktion überschritten. Das Gerät soll daher zur Jahreswende für 59 US-Dollar und einem vergleichbaren Euro-Preis in den Handel kommen.