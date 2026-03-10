Hohe Kosten für Material, Personal und einen Strategiewechsel belasten den VW-Konzern. Das kostet hierzulande Jobs. Die kommen vorerst nicht zurück.

Es ist ein harter Schlag für die deutsche Industrie insgesamt – nicht nur für die Autobranche: In Deutschland sollen im VW-Konzern bis 2030 rund 50.000 Stellen wegfallen. Das hat der Autobauer bekräftigt. Dass VW in China, dem wichtigsten und größten Automarkt, nicht mehr so viele Fahrzeuge verkauft, schlägt negativ auf die Beschäftigung in Deutschland durch: Es wird gespart.

Die hohen Gesamtkosten haben das Konzernergebnis nach Steuern auf knapp sieben Milliarden Euro einbrechen lassen. Besonders viel Geld neben gestiegenen Materialaufwendungen hat den Konzern der Strategieschwenk bei Porsche gekostet. Dort setzt man zunächst wieder stärker auf den Verbrenner. Auf fünf Milliarden Euro beziffert man bei VW die Belastung dadurch für das Ergebnis 2025.

Gerade die Konkurrenz aus China schmerzt VW

Nach China und – wegen der US-Zollpolitik – in die USA hat VW weniger Autos verkauft. Gerade China tut weh. Die Konkurrenz dort macht den lange verwöhnten Wolfsburgern zu schaffen – mit weltweit erfolgreichen E-Autos etwa von BYD, Wey oder Geely.

VW steuert mit der Strategie „In China für China“ dagegen – bei der Produktion und in Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen auch bei der Entwicklung. Das hilft dem Weltkonzern global, dem Standort Deutschland – auch vielen Zulieferern hier – allerdings nur bedingt.

Viel größer als jetzt dürften die Brötchen für VW in Deutschland kaum mehr werden. Gerade wegen der Konkurrenz aus Asien.