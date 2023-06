Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Anrufen bei Hotlines oder Mails an den Kundenservice von Unternehmen können Verbraucher viele Probleme rasch klären. Was aber ist, wenn einem nicht geholfen wird? Wenn man bloß hin und her verbunden wird? Einige Kniffe, um nicht so leicht abgewimmelt zu werden.

Eine Rechnung ist ungerechtfertigt hoch, ein vereinbarter Tarifwechsel klappt nicht oder ein längst zurückgeschickter Artikel wird vom Onlineshop angemahnt: Es gibt viele Gründe, sich