Die Haustür fällt zu, der Schlüssel steckt innen: Seit Jahren machen neben vielen seriösen Dienstleistern unseriöse Schlüsseldienste krumme Geschäfte mit dieser Not und kassieren bei den Betroffenen gnadenlos ab. Jetzt aber wird es leichter, ihnen Wucher nachzuweisen.

Wer an einen unseriösen Notdienst gerät, zahlt oft mehrere hundert oder sogar über 1000 Euro für eine einfache Türöffnung – eine Leistung, die seriöse Firmen für einen kleinen Bruchteil davon erbringen. Was nun Hoffnung macht: „Der Bundesgerichtshof hat es im Verlauf eines kürzlich beendeten Prozesses als Zwangslage definiert, wenn jemand aus seiner Wohnung ausgesperrt ist. Das erleichtert es, die Täter künftig zu verfolgen“, sagt Julia Gerhards, Referentin Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ihr dringender Rat: Opfer der Masche sollten unbedingt die Polizei einschalten.

Wie ist das mit dem Wucher?

Damit der Tatbestand Wucher erfüllt ist, muss eine sogenannte Zwangslage vorliegen. So bestimmt es das Gesetz. Nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale haben Gerichte allein das Ausgesperrtsein aus der Wohnung aber nicht immer bereits als Zwangslage anerkannt. „Weitere Gründe mussten hinzukommen, wie etwa ein in der Wohnung zurückgelassener Säugling oder ein Topf auf dem eingeschaltetem Herd“, erläutert die Verbraucherzentrale. War das nicht der Fall, kamen die schwarzen Schafe der Branche oft ungeschoren davon.

Was hat sich geändert?

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Schluss gemacht mit der zusätzlichen Bedingung für Wucher (Az. 1 StR 113/19). „Das wegweisende Urteil ordnet die Notsituation der Betroffenen endlich auch strafrechtlich richtig ein und schafft für Ermittlungsbehörden die Möglichkeit, effektiv gegen die kriminellen Schlüsseldienste vorzugehen“, betont die Verbraucherzentrale. Referentin Gerhards: „Wir hoffen, dass die Behörden diese neuen Möglichkeiten auch nutzen. Bislang gab es wenige Strafverfahren gegen unseriöse Notdienste, weil die Beweisführung so schwierig war.“

Wie können Betroffene helfen?

Sie sollten die Polizei informieren, Strafanzeige erstatten und überhöhte Rechnungen nicht widerspruchslos akzeptieren. Das klingt einfach, stößt aber auf das Problem, dass die Monteure unseriöser Anbieter meist massiv Druck ausüben, das Geld nach der Türöffnung gleich vor Ort bar oder mit Karte zu bezahlen. „Da wird es sich nicht jeder Betroffene zutrauen, die Polizei sofort zu rufen, das sollte er dann aber unverzüglich nachholen“, meint Expertin Gerhards. Ihre Empfehlung: Wer einen fremden Notdienst anfordert, sollte eine vertraute Person etwa aus der Nachbarschaft bitten, zur Türöffnung dazuzukommen, um nicht alleine zu sein. Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang: Auf den Rechnungen unseriöser Firmen steht oft keine real existierende Geschäftsadresse. Wer erst einmal bezahlt hat, kommt an sein Geld deshalb nur noch schwer heran.

Was kostet das Türöffnen regulär?

Für das Öffnen einer lediglich zugefallenen Tür stellen seriöse Anbieter an Werktagen in der Regel weniger oder knapp über 100 Euro in Rechnung. Zur preislichen Orientierung empfiehlt die Verbraucherzentrale die auf Privatinitiative eines früheren Notdienst-Opfers erstellte Webseite www.schluesseldienst-preisvergleich.de. Ein „Anfangsverdacht“ auf Wucher gebe es bei einem zwei- bis dreifachen des örtlichen Preises, so die Verbraucherschützer. Ob das BGH-Urteil auf andere Notdienste (etwa bei Wespenbefall) übertragen werden kann, ist noch nicht geklärt.

Was ist sonst noch zu tun?

Trotz der Notlage sollte versucht werden, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht gleich den erstbesten Anbieter anzurufen, der ganz oben im Telefonbuch oder in der Google-Trefferliste erscheint. Diese Firmen, die es beispielsweise mit Anzeigen nach oben schaffen, haben oft lange Anfahrtswege, was den Preis in die Höhe treibt. Außerdem sollte schon beim Anruf erfragt werden, was die Leistung ungefähr kostet, und möglichst ein Festpreis vereinbart werden. Auf Nummer sicher geht, wer die Telefonnummer eines seriösen ortsansässigen Schlüsseldienstes im Handy speichert oder an einem geheimen Ort außerhalb der Wohnung deponiert.