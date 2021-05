Lockerungen für Gastronomie und Volksfeste werden wohl erst am Ende der Corona-Krise kommen. Bis dahin könnte es für viele Brauereien und Schausteller zu spät sein. Zumal am Dienstag das Münchner Oktoberfest abgesagt wurde – und der Druck auf andere Veranstalter dadurch noch höher geworden ist.

Mark Roschmann ist derzeit auf Jobsuche. „Müllwagenfahrer, Spargelstecher, egal was“, sagt der Schausteller. Der Betreiber eines Kinderkarussells weiß, dass die Chancen auch für Aushilfsjobs momentan eher schlecht sind. Aber ein Schaustellerkollege in Nordrhein-Westfalen habe gerade eine Anstellung als Verkäufer hinter einer Fleischertheke gefunden, erzählt der Chef des Schaustellerverbands Südwest. Normalerweise ist er in vierter Generation mit seiner gesamten Familie monatelang im Jahr auf Volksfesten unterwegs. Schwester und Bruder betreiben jeweils einen Autoscooter, die Eltern einen Süßwarenstand. Aber der Volksfestsaison droht wegen der Pandemie dieses Jahr ein Totalausfall. „Ich habe geistig damit abgeschlossen, dass wir demnächst irgendwohin fahren“, sagt Roschmann.

Bis Ende August sind Großveranstaltungen als potenzielle Brutstätten des Coronavirus in Deutschland verboten. Nun hat es auch das Münchner Oktoberfest erwischt. Starkbier- und Frühlingsfeste sind ohnehin bereits von Hamburg über Stuttgart bis München gestrichen, bilanziert der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds (DSB), Albert Ritter. Der Bad Dürkheimer Wurstmarkt steht auf der Kippe.

Mietverträge unter Corona-Vorbehalt

Für alle anderen würden Mietverträge für Fahrgeschäfte und Stände nur noch unter Corona-Vorbehalt geschlossen. Auf den vermeintlichen Höhepunkt der diesjährigen Volksfestsaison, die für die bundesweit rund 9700 Fest-Veranstaltungen traditionell im Juni beginnt, blickt der Schausteller-Chef mit Schaudern. Es sieht düster aus für Deutschlands 5000 Schaustellerfamilien und die rund 55.000 daran hängenden Jobs.

Die Oktoberfest-Absage könnte einen Dominoeffekt auslösen Roschmann befürchtet einen Dominoeffekt, ausgehend von der Absage des Oktoberfest. Wenn Leuchttürme wie dieser, der Wurstmarkt oder der Cannstatter Wasen ausfallen, wage es kein Veranstalter kleinerer Volksfeste mehr zu öffnen, glaubt Roschmann und fürchtet um alle rund 20 Volksfeste, die er jedes Jahr besucht.

Schausteller haben oft die Weihnachtsmärkte als zweites Standbein

Schausteller haben zwar vielfach ein zweites Standbein auf Weihnachtsmärkten. Bei der Familie Roschmann bringt das etwa ein Drittel der Jahresumsatzes. Aber bis zum Jahresfinale halten ohne weitere Hilfen wohl die wenigsten Schausteller durch. „Die letzten Einnahmen waren im Dezember, wir brauchen dringend neues Geld“, sagt auch Ritter: „Viele stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Staatliche Soforthilfen würden zwar ein paar Wochen über die Runden helfen. Sie könnten aber den Ausfall einer kompletten Saison nicht kompensieren, so Roschmann. „Unser Betrieb ist inhabergeführt, ich hafte voll“, sagt der Unternehmer mit Blick auf eine drohende Pleite. Die Fahrgeschäfte der Familie würden dann zur Insolvenzmasse, was einen Neustart 2021 unmöglich mache. Weil ein solches Schicksal flächendeckend in der Branche droht, sind die Volksfeste als solche bedroht: Ohne Fahrgeschäfte und Buden sind sie undenkbar.

Kredite nutzen bei völligem Geschäftsausfall gar nichts

Staatshilfen in Form von Krediten oder Stundungen würden bei weitgehendem bis völligem Geschäftsausfall nichts helfen. Allein nicht rückzahlbare Zuschüsse und ein eigener Rettungsfonds wären die notwendige Hilfe, so der Schaustellerbund. „Ein Drittel des Jahresumsatzes benötigen wir, um unsere Betriebe aufrecht zu erhalten“, so Roschmann.

