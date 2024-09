Sozusagen in letzter Minute ist das Bundesverkehrsministerium vom Vorhaben abgerückt, für Bremsen an neuen Fahrrädern schärfere Vorgaben zu machen. Es wäre wohl ein nationaler Alleingang in der EU geworden. Die Zweiradindustrie ist erleichtert. Techniker verweisen darauf: Eine stärkere Bremsleistung bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit.

Voller Elan nimmt Peter M. auf seinem Tourenrad nach einem steilen Anstieg die Abfahrt auf dem kurvigen Sträßchen in Angriff. Doch was ist das da vorn? Peter M. betätigt schnell