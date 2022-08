Immer mehr Verbraucher beklagen einen muffigen Geruch ihrer frisch gewaschenen Wäsche. Was gegen müffelnde Wäsche aus der Maschine wirklich hilft.

Ist die Waschmaschine kaputt, wenn Wäsche müffelt?

Nein. Aber aus dem Wasser, der verschmutzten Kleidung und der Luft kommen jede Menge Bakterien in die Waschmaschine. „Dort ist es dann feucht und warm, da fühlen sich Bakterien wohl. Deshalb findet man Hunderte verschiedene Arten darin, ein richtiger Zoo“, sagt Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal.

Damit die Bakterien, die bei ihren Stoffwechselprozessen unangenehme Gerüche erzeugen können, nicht überhand nehmen in der Waschmaschine, muss diese regelmäßig bei 60 Grad und mit Pulver-Vollwaschmittel laufen – beides wird in vielen Haushalten inzwischen jedoch nicht mehr gemacht. Dadurch fangen Wäsche wie Waschmaschine zu müffeln an.

Fördert der Verzicht auf 60-Grad-Wäsche das Müffeln?

Nicht automatisch. Wenn gesunde Personen im Haushalt leben und die Wäsche normal verschmutzt ist, reichen auch niedrige Waschtemperaturen aus. Auch gegen Eco-Programme ist grundsätzlich nichts einzuwenden. „Sie machen geringere Temperaturen und weniger Wasser durch mehr Mechanik und damit längere Laufzeiten wett“, sagt Dirk Bockmühl. Alle paar Wochen braucht es aber trotzdem mindestens ein 60-Grad-Programm, um den Bakterienzoo klein zu halten – und zwar echte 60 Grad.

Wenn 60 Grad an der Maschine stehen, wäscht sie dann auch so heiß?

„Nein, das ist inzwischen leider nicht mehr unbedingt der Fall“, sagt Mikrobiologe Dirk Bockmühl. Die Angabe bedeute heute häufig: wäscht so gut wie ein 60-Grad-Programm. Für die optische Sauberkeit stimme das auch, aber eben nicht für das Abtöten von allen Mikroorganismen. Viele Hersteller sind diesen Weg mit kälteren Waschtemperaturen aufgrund der geänderten Energieverbrauchskennzeichnungen bei Waschmaschinen gegangen, die seit März 2021 gelten.

Was hat diese Kennzeichnung mit den Waschtemperaturen zu tun?

Weil Waschmaschinen immer sparsamer wurden im Vergleich zu früher, mussten die Klassen bei der Energieverbrauchskennzeichnung in den vergangenen Jahren von „A“ nach „A+++“ mit mehreren „+“ erweitert werden. Dies wurde nun abgeschafft, zu Gunsten der verständlicheren Energieeffizienzklassen A bis G. Das bedeutet: War ein Gerät früher bei A angesiedelt, findet es sich heute bei C oder D wieder.

„Die Verbraucher suchen aber möglichst sparsame Geräte“, sagt Dirk Bockmühl. Sparsam verbinden sie mit dem Buchstaben „A“. Damit die Hersteller mehr Geräte in die A-Klasse bekommen, bleibt ihnen vor allem ein Weg: die Waschtemperatur weiter absenken – und das nicht nur in den Eco-Programmen, sondern eben auch in den anderen Wasch-Programmen. „Einige Hersteller haben es hier übertrieben mit dem Temperatur absenken, das ist schade“, sagt Dirk Bockmühl.

Welche Rolle spielt die richtige Dosierung gegen Müffel-Wäsche?

Auch hier werden Dirk Bockmühl zufolge Fehler gemacht. Zwar geben die Hersteller die Dosierung auf den Verpackungen genau an – je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad der Wäsche. Doch viele Verbraucher kennen die Wasserhärte nicht, die man leicht bei der Gemeinde oder dem Wasserversorger erfragen kann – und dosieren nach Gefühl. „Viele denken auch: Wenn der Hersteller beispielsweise als Menge eine Verschlusskappe angibt, dann reicht auch eine halbe. Aber das stimmt nicht, die Mengen sind schon so berechnet, dass man die auch braucht“, sagt Dirk Bockmühl.

Denn Waschen funktioniert nach dem sogenannten Sinnerschen Kreis: Eine Kombination aus Temperatur, Mechanik, Chemie und Zeit sorgt dafür, dass die Wäsche sauber wird. Nimmt man nun beispielsweise weniger Waschmittel, würde die Wäsche nur dann auch sauber werden, wenn man andere Faktoren gleichzeitig erhöht – was beispielsweise in einem Eco-Programm bei der Temperatur nicht gewünscht ist.

Warum bekämpft nur Pulver-Vollwaschmittel Bakterien richtig?

Die meisten Verbraucher bevorzugen Flüssigwaschmittel, weil es sich leicht dosieren lässt. Doch nur Pulver-Vollwaschmittel enthalten Bleiche – in flüssigen Substanzen sind Bleichmittel nicht lange haltbar. Die Bleiche wiederum setzt Sauerstoff frei – was stark antimikrobiell wirkt, den Bakterien also schadet. „Auch ökologisch spricht alles für Pulver-Waschmittel. Bei der Herstellung braucht es weniger Wasser und es lässt sich auch umweltfreundlicher verpacken“, sagt Dirk Bockmühl. Alle Colorwaschmittel – egal ob als Pulver oder in flüssiger Form – verzichten auf Bleiche, weil das die Farbe in den Textilien schont.

Waschen Bio-Waschmittel so sauber wie herkömmliche?

Das kommt auf das Produkt an. Die Inhaltsstoffe von ökologischen Waschmitteln variieren stark. Der Verbraucher-Service Bayern weist darauf hin, dass manche Bio-Waschmittel ihre volle Wirksamkeit erst bei Temperaturen ab 40 Grad entfalten, konventionelle Waschmittel dagegen schon bei 20 Grad.

Für die Umwelt sind Bio-Waschmittel nicht automatisch besser als konventionelle Waschmittel, zumindest im Hinblick auf die Tenside. Diese Substanzen, die den Schmutz von der Wäsche lösen, müssen bei allen Produkten seit 2014 in der Kläranlage leicht biologisch abbaubar sein.

Worauf die Hersteller von Ökowaschmitteln in der Regel mehr achten, ist die Herkunft der Rohstoffe und die Umweltverträglichkeit anderer Inhaltsstoffe, allerdings müssen sich Verbraucher genau informieren. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen empfiehlt lediglich die Umweltsiegel Ecolabel, auch Euroblume genannt, und den Blauen Engel als Orientierung. Damit gekennzeichnete Waschmittel enthalten kein Mikroplastik und entweder keine oder auf ein Minimum reduzierte Konservierungs- und Duftstoffe.

Helfen Weichspüler, um gegen müffelnde Wäsche vorzugehen?

„Nein, das überdeckt die Gerüche nur, löst aber das Problem mit den Bakterien nicht“, sagt Dirk Bockmühl. Weichspüler kann den Bakterienzoo sogar noch vergrößern. Denn ein wichtiger Bestandteil vieler Weichspüler ist tierischer Talg, welcher die Fasern in den Kleidern weich werden lässt. Der Talg ist aber auch ein prima Nährboden für Bakterien und Pilze. Hinzu kommt, dass die enthaltenen Duftstoffe oft nicht biologisch abbaubar sind und zu Hautreizungen führen können. Wer auf weiche Wäsche nicht verzichten will, kann stattdessen Natron verwenden – das neutralisiert auch gleich Gerüche. Den fehlenden Duft können ätherische Öle ersetzen.

Was hilft, wenn Wäsche und Waschmaschine bereits stinken?

Hat sich erst einmal ein großer Bakterienzoo in der Waschmaschine breit gemacht, ist es schwer, diesen wieder loszuwerden. „Eigentlich hilft da nur schrubben, aber man kommt eben leider nicht in alle Ecken einer Waschmaschine“, sagt Dirk Bockmühl. Recht einfach reinigen lassen sich Geräteteile wie die Gummidichtungen, das Bullauge oder die Einspülkammer. „Um schlechten Wäschegeruch in den Griff zu kriegen, kann man als Sanierungsmaßnahme auch mal zu einem Hygienespüler greifen. Diese Produkte sind ökologisch allerdings nicht unbedenklich“, sagt Dirk Bockmühl.

Sind Bakterien in der Maschine auch ein Problem für die Gesundheit?

„Es ist recht schwer, aus der Waschmaschine krank zu werden“, sagt Dirk Bockmühl. In der Regel verteilen sich beim Waschen Umweltkeime auf den Kleidungsstücken, die es auch in jeder Pfütze gibt. Außerdem fehlt ein Infektionsweg, „denn dazu müsste man ja beispielsweise an einem Handtuch lutschen“, so Bockmühl. Eine Ausnahme stellt Fußpilz dar, hier muss bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, um nicht andere Familienmitglieder auch über die Wäsche anzustecken. Auch bei gesundheitlich sensiblen Gruppen wie Schwangeren, Babys und älteren Menschen ist insbesondere bei Krankheitsfällen ein Waschen bei mindestens 60 Grad empfehlenswert, um sicher zu sein, dass sich auf diesem Weg keiner ansteckt.